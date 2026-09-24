시진핑 美 도착 국빈 일정 시작...트럼프 공항 직접 나가 환대

세줄 요약
- 시진핑, 트럼프 직접 영접 속 미국 도착
- 레드카펫·예포·의장대 등 국빈 예우
- 24일 정상회담·만찬, 25일 일정 종료
24일 정상회담...25일까지 2박 3일 일정
시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 23일(현지시간) 미국에 도착했다. 트럼프 대통령은 이례적으로 공항에서 직접 영접했다.
시 주석이 탄 전용기는 미 동부시간으로 이날 오후 5시 40분쯤 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 착륙했다. 이번 방문에는 배우자인 펑리위안 여사와 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이 중앙정치국 위원 겸 외교부장 등이 동행한 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령은 부인 멜라니아 여사와 함께 전용기에서 내리는 시 주석 부부를 영접했으며 서로 악수와 인사를 나눴다. 미국 측은 레드카펫과 예포 발사, 의장대 호위, 전투기의 축하 비행으로 시 주석을 환영했다. 폭스뉴스는 “미국 대통령이 공항에서 외국 정상을 직접 영접한 것은 1962년 이후 처음”이라고 전했다.
시 주석은 24일 낮 백악관에서 트럼프 대통령과 정상회담을 하고, 같은 날 저녁에는 국빈 만찬에 참석한다. 시 주석은 25일까지 방미 일정을 소화한 뒤 2박 3일의 국빈 방미 일정을 마무리할 예정이다.
시 주석이 국빈 자격으로 미국을 찾은 건 버락 오바마 대통령 시절인 2015년 이후 11년 만이다. 트럼프 2기 행정부 출범 후 양국 정상이 만난 건 지난해 10월 부산, 올해 5월 베이징에 이어 세 번째다.
시 주석의 이번 방미는 지난 5월 트럼프 대통령이 중국을 방문한 데 따른 답방 성격이다. 두 정상은 이번 회담을 통해 친분을 다지는 동시에 ‘무역 휴전’을 연장하는 데 초점을 맞출 것으로 보인다. 아울러 최근 부각된 인공지능(AI) 인류 위협론에 대해서도 의견을 교환할 것으로 관측된다.
워싱턴 임주형 특파원
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