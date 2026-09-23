“하루 15분 ‘이것’만 해도 돈 준다”…싱가포르 ‘충격 정책’에 전세계 깜짝 [월드픽]

세줄 요약 싱가포르, 하루 15분 독서 캠페인 시작

기록하면 가상 코인 지급, 현금 전환 가능

독서 습관·집중력·사고력 강화 목표

이미지 확대 테이블 위에 놓인 책. 123rf

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싱가포르 정부가 국민들의 독서 습관을 되살리기 위해 하루 15분 책 읽기를 장려하는 5개년 국가 프로그램을 시작했다. 매일 읽은 시간을 기록하면 가상 코인을 지급하고 이를 실제 현금으로 바꿀 수 있게 해 눈길을 끈다.15일(현지시간) 인디펜던트와 CNN 등 외신에 따르면 싱가포르 국립도서관위원회는 이달 초 ‘리드SG(ReadSG)’라는 캠페인을 시작했다.국민들은 전용 웹사이트나 모바일 앱에 접속해 매일 자신의 독서 시간을 기록하고, 그 성과에 따라 가상 보상을 받을 수 있다.15분 이상 책을 읽으면 가상 코인 20개를 받게 된다. 코인 1000개는 1싱가포르달러(약 1100원)에 해당한다.캠페인 홈페이지에는 “독서 습관을 만드는 데 필요한 건 하루 단 15분뿐”이라며 “지하철 세 정거장을 지나는 시간, 버스를 기다리는 시간, 아침 커피 한 잔을 즐기는 시간 정도면 충분하다”는 안내문이 적혀 있다.이어 “작은 순간들이 모여 커다란 이야기가 된다. 하루 15분의 독서가 당신을 어디로 데려갈지 확인해 보라”며 적극적인 참여를 독려했다.멜리사 탐 국립도서관위원회 위원장은 “짧은 콘텐츠는 정보를 빠르게 얻는 데 도움이 되지만 긴 글을 읽는 경험은 집중력과 비판적 사고력, 상상력을 키워준다”며 “궁극적으로는 호기심 많고 사려 깊으며 안목을 갖춘 국민, 그리고 점점 복잡해지는 세상을 헤쳐나갈 역량을 갖춘 국민이 많아지기를 바란다”라고 취지를 밝혔다.싱가포르 국립교육원의 로친이 연구원은 독서를 게임처럼 즐기게 만들어 습관으로 정착시키는 것이 이번 정책의 핵심이라고 짚었다.그는 “화면 속 글자를 읽는다는 넓은 의미의 독서라면 여전히 많은 사람이 하고 있다. 하지만 시간을 들여 깊이 몰입하며 진지하게 책을 읽는 경우는 갈수록 줄어들고 있다”고 전했다.김성은 기자