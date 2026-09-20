조현 “호르무즈 통항 회복 기여”… 트럼프·김정은 전화회담 준비

한미 외교장관 회담

이미지 확대 조현·루비오 긴밀 대화 조현(왼쪽) 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무장관이 18일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국무부 청사에서 양자 회담을 위해 이동하며 대화를 나누고 있다.

외교부 제공

세줄 요약 호르무즈 통항 회복에 한국 기여 의지 전달

미국, 한국의 파병 불가 입장 이해 표명

트럼프, 김정은과 전화·대면 대화 준비

2026-09-21 5면

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미국을 방문 중인 조현 외교부 장관이 도널드 트럼프 행정부에 호르무즈 해협 통항과 관련한 한국의 기여 의지를 전달했다. 미국 측은 ‘군사적 파병은 없다’는 이재명 대통령의 발언에 대해 한국 정부의 입장을 이해한다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.조 장관은 18일(현지시간) 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 가진 특파원단과의 간담회에서 마코 루비오 국무장관 등 미국 측 인사와의 회담 내용을 전했다.회담에서 루비오 장관은 이란을 포함한 중동 정세와 역내 평화·안정 회복을 위한 미국의 노력을 설명했다고 한다. 조 장관은 “호르무즈 해협의 자유로운 통항 회복을 위해 우리 정부도 미국 및 국제사회와 실질적 기여를 하겠다는 의지를 강조했다”며 이와 관련해 계속해서 긴밀히 소통하기로 했다고 전했다.이 자리에서 호르무즈 파병에 대한 미국 측의 구체적 요구는 없었던 것으로 알려졌다. 고위 관계자는 “호르무즈 파병과 관련해 한국 정부의 입장을 설명했고, 미국 측도 이해하며 긴밀히 소통해 나가자고 했다”고 전했다.미국 측에서 파병 관련 요구가 있었느냐는 질문에는 “그런 내용은 협의 과정에서 나오지 않았다”고 했다. 앞서 이 대통령은 대국민 기자회견에서 호르무즈 해협 파병 문제에 대해 “전쟁에 관여, 개입하는 파병은 없다”고 밝힌 바 있다.아울러 조 장관은 대미투자와 관련, “현재 양국의 대미전략투자사업과 관련해 좋은 결실을 맺도록 노력해나가자고 했고 이 과정에서 루비오 장관도 역할을 해줄 것을 당부했다”고 말했다. 이어 “루비오 장관은 협의가 잘 마무리되게 국무부 차원에서도 노력한다고 했다”면서 “아울러 한미 정상회담 공동설명자료(JFS)를 포함한 양 정상간 주요 합의 사항을 충실하게 이행하기 위해 지속적으로 소통해나가기로 했다”고 부연했다.양국 외교장관은 이날 회담에서 한반도 정세에 대해 평가를 공유하고 대화와 외교를 통해 한반도 비핵화와 평화·안정을 달성하기 위한 노력을 지속하기로 했다. 조 장관은 “우리 정부가 한반도 평화의 당사자이자 페이스메이커로서 북미 대화 재개를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.한편 백악관은 북미대화와 관련, 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대면회담뿐 아니라 전화통화에도 응할 의향이 있다고 이날 밝혔다. 미 고위관계자는 전화브리핑에서 조만간 열릴 미중 정상회담을 김 위원장과의 향후 회담을 위한 계기로 삼을 가능성이 있느냐는 질문에 “트럼프 대통령은 김정은과 전화로든, 직접 만나서든 대화할 준비가 돼 있다”며 “이제 공은 상당히 북한 쪽에 넘어가 있다고 생각한다”고 말했다.이런 가운데 북한은 20일 오후 3시쯤 강원 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다. 지난 12일 단거리 탄도미사일 등 네 가지 무기를 ‘섞어쏘기’한 이후 8일 만이다.워싱턴 임주형 특파원