이란·걸프국 회담 취소되자마자 ‘쾅’… 호르무즈 폭발음에 긴장 최고조

오만 중재에도 무력 충돌 위험 지속

해협 통항권 놓고 ‘불협화음’ 관측

구체적 피해 규모·원인 확인 안 돼

세줄 요약 오만 중재 회담 연기, 합의 실패

호르무즈 인근 폭발음, 긴장 재점화

선박 통항 급감, 해상 보안 우려

2026-09-15 5면

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이란과 걸프 국가 간의 호르무즈 해협 통항권 조율을 위한 고위급 회담이 오만의 중재 노력에도 불구하고 무산됐다. 무산 직후 해협 인근에서 폭발음이 들리는 등 역내 긴장과 무력 충돌 위험은 계속됐다.바드르 알부사이디 오만 외무장관은 13일(현지시간) 오후 11시쯤 엑스에 올린 글에서 “합의 도출을 위해 내일 살랄라에서 열릴 예정이었던 역내 회의가 연기됐다”고 밝혔다.당초 이란과 이라크, 걸프국들은 이튿날 오만 남부도시 살랄라에서 호르무즈 해협 문제 등을 논의하기 위한 외무장관급 회의를 열기로 했는데, 갑작스레 취소된 것이다. 알부사이디 장관은 “우리는 역내 안정과 지속적 협력을 뒷받침하는 대화를 촉진하기 위해 계속 노력하겠다”고 덧붙였다.외신들은 회담 무산의 핵심 배경에 호르무즈 해협 통항권을 둘러싼 이란과 걸프국 사이의 깊은 불협화음이 있다고 분석했다. 이란은 대미 제재 완화와 해외 동결자산 반환 등 서방의 선제적 양보 없이는 해협의 전면 개방이 불가능하다는 완강한 입장을 고수했다. 이에 부담을 느낀 일부 걸프 국가들이 회담 참여에 난색을 보이면서 끝내 합의점을 찾지 못한 것으로 알려졌다. 이에 이란과 오만이 공동으로 회의를 연기하기로 결정했다고 AFP통신은 전했다.외교적 해결 노력이 무산되고 불과 몇시간도 지나지 않아 호르무즈 해협에서는 폭격으로 추정되는 폭발음이 들렸다. 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 이튿날 남부 호르무즈간주 시리크 지역에서 여러 차례 강한 폭발음이 들렸으나 구체적인 원인이나 피해 규모는 확인되지 않았다. 다만 로이터통신은 최근 해협 일대에서 상업용 선박을 겨냥한 공격이 잇따랐던 점을 들어, 해상 보안 당국이 이번 폭발 역시 이와 연관됐을 가능성에 무게를 두고 있다고 전했다.해협 내 위험지수가 치솟으면서 선박 운항도 급격히 위축됐다. 선박 추적 데이터에 따르면 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 화물선은 총 14척에 불과해 일일 통항량이 최근 열흘 평균치의 절반 수준까지 떨어졌다.최재헌 기자