‘유럽 최초’ 독일 상업 로켓 발사 성공

스타트업 이자르가 만든 ‘스펙트럼’

“궤도 진입… 獨 전문성 증명 이정표”

이미지 확대 우주 자립의 꿈 쐈다 독일 민간 우주기업 이자르에서 제작한 무인 로켓 ‘스펙트럼’이 5일(현지시간) 노르웨이 북극권 아뇌위아 우주기지에서 발사되고 있다.

아뇌위아 로이터 연합뉴스

세줄 요약 유럽 대륙 최초 상업용 로켓 발사 성공

독일 스타트업 이자르, 스펙트럼 궤도 진입

첫 실패 딛고 유럽 우주 자립 기대 확대

2026-09-07 12면

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독일 우주 스타트업 이자르 에어로스페이스가 5일(현지시간) 유럽 대륙에서 처음으로 상업용 로켓 발사에 성공했다.로이터통신·AFP 등에 따르면 이자르는 이날 그리니치표준시(GMT) 기준 오후 8시 노르웨이 북극권 아뇌위아 우주기지에서 자체 개발한 무인 로켓 ‘스펙트럼’을 발사해 궤도 진입에 성공했다.2025년 3월 첫 시험 발사 당시 이륙 직후 추락·폭발했던 실패를 딛고 이뤄진 두 번째 시도다. 이번 발사체 스펙트럼은 길이 28m의 2단 로켓으로 소형·중형 탑재체 운송용으로 설계됐으며 소형 위성 5기와 비행 중 기술 실험 장비를 탑재했다.이자르는 엑스에 “우리는 궤도에 진입했다. 유럽의 역사를 만들었다”고 자축했다. 독일 연구기술우주부도 엑스에 “독일은 우주비행 능력을 갖췄다”며 “우리나라의 혁신 역량과 기술적 전문성을 보여주는 이정표”라고 밝혔다.유럽은 그동안 프랑스령 기아나 우주기지나 미국 스페이스X 등에 위성 발사를 의존해왔다. 하지만 도널드 트럼프 미국 행정부 출범 이후 미국에 의존하지 않기 위한 우주 분야 자립을 추진하고 있다. 이번 발사 성공은 유럽이 독자적인 위성 발사 역량을 확대하는 중요한 계기가 될 것으로 평가된다.이지 기자