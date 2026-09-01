한국이 짓던 어퍼트리슐리-1 발전소 ‘초기 피해액 최다’

피해 규모 176억원, 전체 25% 수준

두산에너빌은 대응팀 20여명 증원

세줄 요약 네팔 대홍수로 전력 인프라 대규모 훼손

어퍼트리슐리-1 수력발전소 최대 피해

전체 피해 690억원, 추가 범람 우려

2026-09-02 10면

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네팔 대홍수로 현지 전력 인프라가 크게 훼손된 가운데, 현지 언론들은 국내 기업이 참여한 어퍼트리슐리-1 수력발전소의 피해가 가장 큰 것으로 분석했다. 중국 접경지역에 형성된 자연댐 범람 가능성 등이 제기되면서 피해가 더 커질 수 있다는 우려도 나온다.1일 네팔뷰 등 현지 언론에 따르면, 네팔의 라수와·누와콧·다딩·고르카·치트완 등 주요 지역의 전력 인프라가 이번 홍수로 막대한 피해를 입었으며 피해 규모는 76억 3000만 루피(약 690억원)로 추산된다. 물리적 재건축 비용만 산정한 초기 추산으로 전력 판매 수익 손실, 은행 대출 이자, 건설 지연비 등 간접비는 제외한 금액이다.가장 큰 피해를 입은 곳은 두산에너빌리티·한국남동발전이 건설 중이던 216㎿ 규모의 어퍼트리슐리-1 수력발전소다. 피해액은 19억 5000만 루피(약 176억원)로 전체 피해액의 25%에 달했다. 현지 언론들은 이 수력발전소의 댐과 제어실, 베이스캠프 등 구조물 상당 부분이 손상됐다고 봤다. 두 번째로 큰 피해를 입은 곳은 111㎿ 규모의 라수와가디 수력발전소다. 14억 루피(약 126억원)의 피해를 입었다. 60㎿ 규모 어퍼트리슐리-3A 수력발전소는 12억 루피(약 108억원), 37㎿ 규모 어퍼트리슐리-3B 수력발전소는 7억 5000만 루피(약 67억원)의 피해가 발생했다.전력 인프라 피해는 네팔 국가 전력 시스템에도 부담이다. 네팔은 전체 전력 발전의 90% 이상을 수력발전에 의존하는데, 가동 중이거나 건설 중인 수력발전소 최소 11곳이 피해를 봤다. 손실된 발전 용량은 네팔 전체 발전 용량의 3분의 1 수준인 1100㎿에 달했다.두산에너빌리티 관계자는 “실종 직원 수색 작업이 마무리된 뒤 건설 피해 규모 확인과 보험 처리 등을 순차적으로 진행할 것”이라고 말했다. 두산에너빌리티는 실종자 수색·구조 등을 위해 이날 현지에 추가 인력을 파견해 현장 대응팀 인력을 20여명으로 증원했다.이성진·김지예 기자