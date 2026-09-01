“휴대전화 신호라도 추적해 주세요”

실종자 가족들 절절한 호소

이미지 확대 희생자 앞에 참담한 구조대원들 중국 구조대원들이 1일(현지시간) 네팔과 중국 접경 지역인 시짱(티베트)자치구 지룽항 인근에서 작업 도중 대홍수 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다.

지룽 신화 연합뉴스

세줄 요약 실종자 가족, 마지막 휴대전화 신호 추적 요청

기지국 구역 정보로 대략적 수색 방향 확인

터널 생존 가능성 기대 속 위치추적 급증

2026-09-02 10면

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네팔 대홍수로 실종된 가족을 찾고 있는 이들이 실낱같은 희망을 갖고 휴대전화 위치추적을 통해 수색을 요청하는 사례가 급증하고 있다.현지 언론 카트만두 포스트는 31일(현지시간) 한국인 실종자 9명이 발생한 어퍼트리슐리-1 수력발전소에서 근무하던 환경 전문가 로샨 쿠마르 조시의 가족이 경찰 측에 조시의 휴대전화 마지막 접속 기록을 요청한 사례를 소개했다.보도에 따르면 경찰은 이같은 요청에 ‘람체-C 9:10, 2026/8/26’이라는 답변을 보냈다. 람체는 한국 신속대응팀이 육로로 파견된 곳으로 ‘C’는 실종자가 라수와 지역 람체 기지국의 C구역 방향에 있었다는 것을 의미한다. 이동통신 기지국은 보통 360도 가운데 120도씩 A·B·C 구역으로 통화구역을 나누기 때문에 마지막 기지국 신호를 통해 실종자의 대략적 방향을 식별할 수 있다고 화웨이 네팔 측은 설명했다. 이에 따라 가족들은 마지막 신호가 잡힌 방향을 중심으로 수색 범위를 좁혀 달라고 경찰 측에 요청했다.또 다른 실종자인 트리슐리 수력발전소 근무자 치트라굽타 바타의 가족은 전날 경찰 측으로부터 ‘네우파네 차우르 9:26, 8/26’이라는 답변을 받았다. 이는 홍수가 덮친 이후에도 실종자 휴대전화가 15분 이상 이후 켜져 있었다는 것을 의미하며, 당시 실종자가 발전소 터널 안에 있었을 것으로 현지 통신 전문가는 분석했다. 이에 따라 바타의 가족은 실종자가 터널 안에 아직도 있을지 모른다는 희망을 갖게 됐다고 이 매체는 보도했다.다만 실종자의 마지막 기지국 신호가 정확한 위치나 생존 여부를 의미하는 것은 아니다. 그럼에도 실종자들은 지푸라기라도 잡겠다는 심정으로 경찰과 통신사 측에 실종자 위치추적을 요청하고 있다. 이 같은 요청이 급증하며 화웨이 네팔은 안내 데스크까지 설치했다고 카트만두 포스트는 전했다. 또 네팔 통신사 엔셀은 홍수 피해지역에 약 30만 건의 개인 통신정보를 무료로 지원했다.윤창수 전문기자