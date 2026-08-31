“전쟁 다시 시작인가”…美 라라크섬 때리자 ‘응징’ 미사일 날린 이란 [배틀라인]

美, 한 달여 만에 이란 공격

“라라크섬 로켓 발사대 타격”

이란도 수 시간 만에 보복 공격

“요르단 내 미군기지 2곳 타격”

요르단 “미사일 8발 모두 요격”

이미지 확대 31일(현지시간) 이란 혁명수비대(IRGC)는 국영매체를 통해 요르단의 킹후세인 기지와 알아즈라크 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 기술시설과 정비시설, 전투기 주기장을 표적으로 삼았다며 큰 피해를 입혔다고 주장했다. 사진은 IRGC가 공개한 공격 장면. 2026.8.31 IRGC 자료

이미지 확대 31일(현지시간) 이란 혁명수비대(IRGC)는 국영매체를 통해 요르단의 킹후세인 기지와 알아즈라크 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 기술시설과 정비시설, 전투기 주기장을 표적으로 삼았다며 큰 피해를 입혔다고 주장했다. 사진은 IRGC가 공개한 공격 장면. 2026.8.31 IRGC 자료

이미지 확대 31일(현지시간) 이란 혁명수비대(IRGC)는 국영매체를 통해 요르단의 킹후세인 기지와 알아즈라크 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 기술시설과 정비시설, 전투기 주기장을 표적으로 삼았다며 큰 피해를 입혔다고 주장했다. 사진은 IRGC가 공개한 공격 장면. 2026.8.31 IRGC 자료

이미지 확대 31일(현지시간) 이란 혁명수비대(IRGC)는 국영매체를 통해 요르단의 킹후세인 기지와 알아즈라크 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 기술시설과 정비시설, 전투기 주기장을 표적으로 삼았다며 큰 피해를 입혔다고 주장했다. 사진은 IRGC가 공개한 공격 장면. 2026.8.31 IRGC 자료

세줄 요약 미군의 라라크섬 타격 뒤 이란 즉각 보복

요르단 내 미군 기지 2곳에 미사일·드론 공격

요르단군, 진입 탄도미사일 8발 전량 요격

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미군이 한 달여 만에 이란 본토를 다시 공격하자 이란이 수 시간 만에 탄도미사일과 드론을 동원해 보복에 나섰다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 요르단 내 미군이 사용하는 공군기지 2곳의 정비시설과 전투기 배치지역을 겨냥했다고 밝혔고, 요르단군은 자국 영공에 진입한 탄도미사일 8발을 모두 요격했다고 발표했다.31일(현지시간) IRGC가 운영하는 세파뉴스에 따르면 IRGC는 이번 작전에 ‘야 무함마드 이븐 압둘라’라는 암호명을 붙이고 요르단의 킹후세인 기지와 알아즈라크 기지를 상대로 미사일·드론 복합타격을 실시했다고 밝혔다.IRGC는 두 기지의 기술지원·정비시설과 전투기 배치지역을 표적으로 삼았다며 탄도미사일과 드론 발사 장면도 공개했다.요르단군은 이날 자국 영공에 진입한 탄도미사일 8발을 방공체계로 모두 요격했다고 밝혔다. 현재까지 미군 사상자나 두 기지의 중대한 피해는 확인되지 않았다.이번 공격은 미군이 전날 이란 남부 호르무즈해협의 라라크섬을 타격한 데 대한 보복이다.미 당국자에 따르면 미군은 라라크섬의 IRGC 로켓 발사대 2곳을 공격했다. IRGC가 기뢰 탑재 로켓을 호르무즈해협으로 발사하려는 움직임이 포착돼 이를 차단하기 위해 타격했다는 게 미국 측 설명이다.이란 타스님통신은 라라크섬 공격으로 2명이 숨지고 2명이 다쳤다고 보도했다.미군은 최근 호르무즈해협 국제수역의 기뢰 제거 작업을 마쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란이 새로 기뢰를 설치하려 할 경우 관련 선박을 즉각 파괴하겠다고 경고한 상태였다.IRGC는 라라크섬 피격 직후 “침략자는 응징받을 것”이라며 보복을 예고했다. 이어 수 시간 만에 요르단 내 공군기지를 향해 탄도미사일과 드론을 발사하면서 경고를 실제 군사행동으로 옮겼다.미군의 라라크섬 공격은 지난달 24일 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시로 대이란 군사공격을 중단한 지 한 달여 만이다. 이후 미국은 직접 타격 대신 금융·무역 제재 등 경제압박을 강화해왔다.그러나 미국이 호르무즈해협 기뢰 설치 움직임을 이유로 이란 영토를 다시 공격하고, 이란도 곧바로 요르단 내 미군 사용 기지를 향해 탄도미사일과 드론을 발사하면서 미·이란 간 직접 교전이 재개됐다.이란 프레스TV는 호르무즈해협의 미군 함정을 향해서도 미사일을 발사했다고 보도했다.권윤희 기자