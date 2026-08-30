캐나다 “지금도, 언제나 온타리오호”

美 트럼프 ‘아메리카호’ 변경 맞서

초대형 표지판으로 대항 메시지

이미지 확대 29일 캐나다 온타리오주 그림즈비 인근 피프티 포인트 자연보호구역에서 온타리오 주지사 더그 포드가 ‘온타리오 호수, 지금 그리고 언제나’라는 문구가 적힌 표지판을 공개하고 있다. 그림즈비 AP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프의 호수 개명 명령에 캐나다 반발 표출

온타리오주, ‘지금도, 언제나’ 표지판 공개

무역전쟁 상징으로 부상한 온타리오호

2026-08-31 23면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호수 이름을 ‘아메리카호’로 바꾸는 행정명령에 서명하면서 미국과 캐나다 간 무역전쟁의 상징적 장소가 된 온타리오호에 초대형 지명 표지판(사진)이 세워졌다.더그 포드 캐나다 온타리오주 주지사는 29일(현지시간) 온타리오호 앞에서 영어와 프랑스어로 각각 ‘온타리오호. 지금도, 언제나’라고 적힌 표지판을 직접 공개했다. 이 표지판은 가로 7.3ꏭ, 세로 3.6ꏭ 크기로, 1.8ꏭ 높이의 지지대 위에 세워졌다.포드 주지사는 온타리오 표지판을 통해 “캐나다는 강하며 절대 괴롭힘에 굴복하지 않는다는 메시지를 트럼프 대통령에 보내는 것”이라고 강조했다. 앞서 마크 카니 캐나다 총리도 원주민 웬다트 부족의 언어에서 비롯된 온타리오 지명은 400년 된 것으로 “캐나다 연방과 미국의 독립 선언 이전부터 있었다”라고 설명했다. 그는 캐나다인들은 ‘호수가 아름답고 크다’란 의미의 온타리오를 “그때도, 지금도 그리고 언제나” 그렇게 부를 것이라고 덧붙였다.캐나다 자동차 및 철강산업 중심지인 온타리오는 미국의 50% 고율 관세 타격을 가장 직접적으로 받는 곳으로 포드 주지사는 원색적인 비속어를 쓰며 트럼프 대통령을 때리는 무역 전쟁 선봉장으로 나섰다. 그는 미국으로 향하는 전력 수출을 끊거나 할증료를 부과하고, 핵심광물 공급도 차단하겠다고 주장했다.트럼프 대통령은 지난 27일 모든 미국 정부 기관은 온타리오호를 아메리카호로 변경해서 부르는 행정명령을 내렸지만, 캐나다나 국제기구에서도 바뀐 지명을 쓰도록 강제할 수는 없다.윤창수 전문기자