네팔 골든타임 지났는데… 잿빛 상공만 맴돌았다

히말라야 대홍수 최소 750명 사망

이미지 확대 진흙 더미에 묻힌 마을, 또 차오르는 강물 네팔에서 대규모 홍수가 발생한 지 나흘째인 지난 29일(현지시간) 진흙으로 뒤덮인 수해 현장에서 구조대원들이 수색 작업을 하고 있다. 2차 홍수 우려가 커지면서 수색·구조 인력의 안전도 위협받고 있다.

누와코트 AP 연합뉴스

세줄 요약 실종 한국인 9명 수색, 헬기 두 차례 투입

험준한 지형·악천후·운항 제한으로 난항

강 수위 상승과 2차 홍수 우려 확산

2026-08-31 1면

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정부가 네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 실종된 한국인 9명을 찾기 위한 본격적인 수색에 나섰다. 구조 골든타임이 훌쩍 지나며 한시가 급한 상황이지만 네팔 현지 악천후와 ‘2차 홍수’ 우려까지 겹치며 구조 작업에 난항을 겪고 있다.30일 외교부에 따르면 정부합동 신속대응팀은 전날 헬기를 두차례 운항해 수색에 나섰으나 별다른 성과를 거두지 못했다. 수색 지역의 산세가 험준하고 나무가 우거져 헬기 착륙조차 쉽지 않은 상황이다. 이에 대응팀은 상공을 비행하면서 육안으로 살펴보거나 동영상을 촬영해 정밀 분석하는 방식으로 수색을 이어 가고 있다.또 네팔 당국이 외국 임차 헬기 등 민간 헬기의 운항을 원칙적으로 금지하고 있어 정부와 기업 차원의 수색 활동에 제약이 따르고 있다. 네팔 군 당국은 전날 지상에서 한국인 수색을 진행했지만 생존자를 찾지 못한 것으로 알려졌다.설상가상으로 피해 지역의 강물 수위가 다시 높아지면서 2차 홍수 위험도 커지고 있다. 네팔 재난관리청은 이날 오전 경보를 통해 “라수와 지역 보테코시강의 수위가 더욱 상승했다는 정보를 입수했다”며 수색·구조 인력과 지역 주민들에게 각별한 주의를 당부했다.티베트 지역의 피해 우려도 확산하고 있다. 대규모 토석류가 덮친 티베트자치구 지룽 통상구 상류에 생긴 ‘자연댐 호수’ 인근에 발생한 산사태로 새로운 자연댐 호수가 추가로 형성되며 중국 당국은 구조 인력을 대피시켰다.이런 가운데 인명피해는 급증하고 있다. 네팔과 중국 양국에서 파악한 전체 사망자는 750명, 실종자 수는 3044명으로 가파르게 늘었다.조희선 기자