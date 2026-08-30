트럼프가 ‘미국호’로 이름바꾼 온타리오 호수에 거대표지판

무역전쟁에 지명까지 건드린 트럼프

캐나다 “400년 된 온타리오, 영원해”

이미지 확대 29일 캐나다 온타리오주 그림즈비 인근 피프티 포인트 자연보호구역에서 온타리오 주지사 더그 포드가 공개한 ‘온타리오 호수, 지금 그리고 언제나’라는 문구가 적힌 표지판 앞에서 사람들이 사진을 찍고 있다. 그림즈비 로이터 연합뉴스

이미지 확대 29일 캐나다 온타리오주 그림즈비 인근 피프티 포인트 자연보호구역에서 온타리오 주지사 더그 포드가 ‘온타리오 호수, 지금 그리고 언제나’라는 문구가 적힌 표지판을 공개하고 있다. 그림즈비 AP 연합뉴스

이미지 확대 29일 캐나다 온타리오주 그림즈비 인근 피프티 포인트 자연보호구역에서 온타리오 주지사 더그 포드가 ‘온타리오 호수, 지금 그리고 언제나’라는 문구가 적힌 표지판을 공개하고 있다. 그림즈비 AP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프, 온타리오호 아메리카호 개명 행정명령

캐나다 온타리오주, 맞불 표지판으로 반발

포드·카니, 400년 지명과 주권 수호 강조

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도널드 트럼프 대통령이 호수 이름을 ‘아메리카호’로 바꾸는 행정명령에 서명하면서 미국과 캐나다 간 무역전쟁의 상징적 장소가 된 온타리오호에 ‘지금 그리고 언제나’란 문구와 함께 지명 표지판이 세워졌다.더그 포드 캐나다 온타리오주 주지사는 29일(현지시간) 온타리오호 앞에서 “트럼프 대통령은 캐나다가 맞서 싸우는 것이 싫어서 지명 변경을 시도하고 있다”면서 “트럼프 대통령 전에도, 후에도 온타리오호로 불릴 것”이라며 표지판을 가린 장막을 직접 걷어냈다.포드 주지사는 온타리오 표지판을 통해 “캐나다는 강하며 절대 괴롭힘에 굴복하지 않는다는 메시지를 트럼프 대통령에 보내는 것”이라고 강조했다.앞서 마크 카니 캐나다 총리도 원주민 웬다트 부족의 언어에서 비롯된 온타리오 지명은 400년 된 것으로 “캐나다 연방과 미국의 독립 선언 이전부터 있었다”라고 설명했다.그는 캐나다인들은 ‘호수가 아름답고 크다’란 의미의 온타리오를 “그때도, 지금도 그리고 언제나” 그렇게 부를 것이라고 덧붙였다. 카니 총리는 미국이 무역 관계와 외교 정책과 함께 지명까지 바꾸려 한다고 지적했다.캐나다 자동차 및 철강산업 중심지인 온타리오는 미국의 50% 고율 관세 타격을 가장 직접적으로 받는 곳으로 포드 주지사는 원색적인 비속어를 쓰며 트럼프 대통령을 때리는 무역 전쟁 선봉장으로 나섰다.그는 미국으로 향하는 전력 수출을 끊거나 할증료를 부과하고, 핵심광물 공급도 차단하겠다고 주장했다.트럼프 대통령은 지난 27일 모든 미국 정부 기관은 온타리오호를 아메리카호로 변경해서 부르는 행정명령을 내렸지만, 캐나다나 국제기구에서도 바뀐 지명을 쓰도록 강제할 수는 없다.그동안 트럼프 대통령이 지명을 변경한 사례는 온타리오호 외에도 멕시코만과 매킨리산이 있다.집권 2기 취임 직후인 지난해 2월 트럼프 대통령은 멕시코만과 데날리산의 지명을 각각 아메리카만과 매킨리산으로 변경했다.멕시코 등 여러 국가와 공유하는 멕시코만의 지명 변경을 미국 AP통신이 수용하지 않자 백악관은 AP통신의 대통령 행사 등 취재를 거부했으며, 현재 표현의 자유를 명시한 미국 수정헌법 1조를 둘러싸고 법적 분쟁이 이어지고 있다.알래스카에 있는 매킨리산은 해발고도 6190m의 미국 최고봉으로 앞서 버락 오바마 전 대통령은 에스키모 원주민의 이름인 데날리로 지명을 바꿨다.평소 그의 관세정책을 존경한다던 트럼프 대통령은 미국 25대 대통령인 윌리엄 매킨리의 이름을 딴 매킨리산으로 산 명칭을 되돌렸다.윤창수 전문기자