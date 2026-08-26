독도 쪽 들어온 러, 공군 전투기 출격…한국 노린 게 아니었나? 같은 날 동해엔 Tu-142 [배틀라인]

세줄 요약 러시아 군용기, 울릉도·독도 인근 KADIZ 진입 후 이탈

합참, 항적 사전 포착 뒤 공군 전투기 긴급 투입

같은 날 Tu-142 동해 훈련, 러일 갈등과 연계 관측

이미지 확대 러시아 태평양함대 미사일순양함 바랴그가 20일(현지시간) 남쿠릴열도 인근 훈련에서 P-1000 불칸 대함미사일을 발사하는 장면과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 얼굴을 합성한 자료사진. 2026.8.26 서울신문

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 러시아 사할린주 연안에서 진행된 태평양함대 훈련의 최종 단계에서 근위 미사일 순양함 ‘바랴그’를 방문하고 있다. 2026.8.12 EPA 연합뉴스(크렘린 제공)

이미지 확대 러시아 국방부는 20일(현지시간) 태평양함대가 계획된 훈련에서 남쿠릴열도 연안의 가상 적 함정을 상대로 미사일 사격을 실시했다고 밝혔다. 표적은 300㎞ 이상 떨어져 있었다. 미사일순양함 바랴그는 불칸 대함미사일 2발을 발사했고, 핵추진 잠수함 옴스크는 그라니트 순항미사일을 쐈다. 쿠릴열도에 배치된 바스티온 해안미사일체계도 오닉스 미사일로 동시에 표적을 타격했다. 2026.8.20 러시아 국방부 자료

이미지 확대 러시아 국방부는 20일(현지시간) 태평양함대가 계획된 훈련에서 남쿠릴열도 연안의 가상 적 함정을 상대로 미사일 사격을 실시했다고 밝혔다. 표적은 300㎞ 이상 떨어져 있었다. 미사일순양함 바랴그는 불칸 대함미사일 2발을 발사했고, 핵추진 잠수함 옴스크는 그라니트 순항미사일을 쐈다. 쿠릴열도에 배치된 바스티온 해안미사일체계도 오닉스 미사일로 동시에 표적을 타격했다. 2026.8.20 러시아 국방부 자료

이미지 확대 러시아 해군항공의 장거리 대잠초계기 Tu-142. 러시아 국방부 자료

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러시아 군용기 여러 대가 25일 오후 울릉도·독도 인근 한국방공식별구역(KADIZ)에 들어왔다가 이탈한 것으로 확인됐다. 군용기들은 동해 남동쪽에서 북서쪽으로 비행했다. 영공 침범은 없었다.합동참모본부는 KADIZ 진입 전부터 항적을 탐지해 공군 전투기를 투입하고 우발상황에 대비한 전술 조치를 실시했다고 밝혔다.이번 비행을 북한의 잇단 미사일 도발과 맞물린 대남 군사압박으로 보는 시각도 있다. 그러나 이번 러시아 군용기 진입은 한국을 겨냥한 별도 군사압박보다 최근 격화된 러일 영토갈등과 러시아 태평양함대의 동해·쿠릴 군사활동 속에서 발생했을 가능성이 더 커 보인다.러시아 태평양함대는 이달 초부터 동해·오호츠크해·북서태평양에서 대규모 함대훈련을 벌였다. 앞서 블라디미르 푸틴 대통령은 12일 이 훈련을 참관하면서 일본의 쿠릴열도 영유권 주장을 비판했고, 이튿날 일본과 영유권을 다투는 이투루프를 직접 찾았다. 나흘 뒤에는 Tu-142가 동해·오호츠크해·쿠릴열도에서 대잠훈련에 나섰다. 같은 날 울릉도·독도 인근 KADIZ에도 러시아 군용기 여러 대가 들어온 것이다.러시아 태평양함대는 25일 Tu-142를 동해와 오호츠크해, 쿠릴열도 해협, 인접 태평양에 투입했다.Tu-142는 러시아 해군항공의 장거리 대잠초계기다. 러시아 측에 따르면 승무원들은 레이더와 음향탐지장비로 가상 적 잠수함을 수색하고 태평양함대 함정과 정보를 주고받았다. 해상훈련장에서는 가상 적 잠수함을 상대로 폭탄 투하 훈련도 했다. 비행은 약 5시간 이어졌다.태평양함대는 이달 초에도 이 일대에 대규모 전력을 투입했다. 지난 4일 시작한 훈련에는 수상함·잠수함·지원함 약 60척과 항공기·헬기·무인기 약 30대, 병력 1만 3000여명이 참가했다.합참은 같은 날 KADIZ에 들어온 러시아 군용기의 기종을 밝히지 않았다. 러시아 측도 이날 Tu-142의 세부 항적을 공개하지 않아 두 비행이 같은 항공기의 임무였는지는 확인되지 않았다. 다만 관련성은 배제할 수 없어 보인다.앞서 푸틴 대통령은 12일 태평양함대 기함인 미사일순양함 바랴그에 올라 훈련 최종단계를 지켜보고 빅토르 리이나 태평양함대 사령관의 보고를 받기도 했다.그는 일본이 러시아를 주요 안보위협으로 규정하고 쿠릴열도에 영유권을 주장한다고 비판했다. 그러면서 “러시아는 일본을 위협하지 않는다”고 말했다.이튿날에는 13일 이투루프(일본명 에토로후)를 찾았다.이투루프는 일본이 ‘북방영토’라고 부르며 반환을 요구하는 남쿠릴 4개 섬 가운데 하나다. 소련이 제2차 세계대전 막바지 점령했고 현재 러시아가 실효지배한다. 일본은 이투루프·쿠나시르·시코탄·하보마이를 자국 영토라고 주장한다.다카이치 사나에 일본 총리는 푸틴 대통령의 방문을 “절대로 받아들일 수 없다”고 반발했다.러시아 외무부는 18일 무토 아키라 주러 일본대사를 불러 일본 정부의 발언을 ‘반러시아적’이라고 항의했다. 남쿠릴에 대한 러시아의 주권을 재확인하고 대응조치 가능성도 경고했다.러일 설전이 이어지던 가운데 태평양함대는 20일 남쿠릴 인근에서 가상 적 함대를 상대로 대함미사일 사격훈련을 했다고 공개했다.푸틴이 8일 전 올랐던 바랴그는 P-1000 불칸 대함순항미사일 2발을 쐈다. 프로젝트 949A급 핵추진 순항미사일 잠수함 옴스크는 P-700 그라니트 대함순항미사일을 일제 사격했고, 쿠릴열도에 배치된 바스티온-P 해안방어미사일체계는 P-800 오닉스를 발사했다.태평양함대 해군항공대가 300㎞ 넘게 떨어진 가상 적 함대의 위치를 찾아 표적정보를 제공했다. 러시아는 모든 표적을 명중했다고 밝혔다.일본 주변에서는 러시아 군용기의 정보수집비행도 이어졌다. 일본 통합막료감부는 21일 러시아 IL-20 정보수집기가 동해를 따라 일본 주변을 비행하자 항공자위대 전투기를 긴급발진시켰다고 밝혔다. 일본 측이 러시아 정보수집기의 일본 주변 비행을 공개한 것은 이달 들어 세 번째였다.나흘 뒤에는 Tu-142가 동해·오호츠크해·쿠릴열도에서 대잠훈련에 나섰다. 같은 날 울릉도·독도 인근 KADIZ에도 러시아 군용기 여러 대가 들어왔다.오호츠크해는 러시아 태평양함대 전략핵잠수함의 주요 활동해역이다. 쿠릴열도는 오호츠크해와 북서태평양 사이에 길게 놓여 있고 여러 해협이 두 해역을 연결한다.러시아는 냉전기부터 오호츠크해를 전략핵잠수함의 생존성을 확보하는 이른바 ‘보루’로 중시해왔다. 외부 잠수함이 쿠릴 해협을 넘어 오호츠크해로 접근하면 러시아 전략핵잠수함의 활동해역까지 위협받는다.Tu-142는 이 접근로에서 잠수함을 탐지·추적하는 해군항공 전력이다. 수상함·잠수함과 정보를 주고받으며 외부 잠수함의 진입 여부를 감시한다.쿠릴열도 남쪽과 일본 주변에는 일본 해상자위대와 미 해군 잠수함·수상함 전력이 활동한다. 러시아가 25일 훈련 상대를 ‘가상 적 잠수함’이라고만 밝혔지만, 태평양함대의 오호츠크해 대잠전은 일본뿐 아니라 미군을 포함한 외부 잠수함 전력의 접근에 대비한다.푸틴 대통령의 이투루프 방문으로 일본과의 정치적 충돌이 커지는 동안 태평양함대는 쿠릴 주변에서 대함·대잠훈련을 이어간 셈이다.다만 러시아는 한국이 설정한 KADIZ에 국제법적 근거가 없다는 입장을 유지해왔다. 국제공역을 비행하는 자국 군용기가 한국에 비행계획을 제출하거나 KADIZ 진입을 사전 통보할 의무가 없다는 것이다.KADIZ는 영공이 아니다. 한국 공군은 외국 군용기가 영공에 접근하기 전에 국적과 기종, 비행의도를 확인하고 대응시간을 확보하기 위해 접근 항적을 추적한다.그러나 2019년에는 실제 영공 침범까지 벌어졌다. 당시 중러 연합비행에 참가한 러시아 A-50 조기경보통제기가 독도 영공을 두 차례 침범했고, 한국 공군은 전투기를 투입해 플레어와 기총 경고사격으로 대응했다.러시아 군용기가 한국 KADIZ에 접근하면 한국 공군도 탐지·식별과 대응 출격에 전력을 투입해야 한다.25일에도 합참은 러시아 군용기가 KADIZ에 들어오기 전에 항적을 포착해 공군 전투기를 투입했다.한국과 러시아는 군용기·함정의 우발적 충돌을 막기 위해 2021년 해·공군 간 직통망 설치·운용에 합의했다. 그러나 우크라이나 전쟁 이후 한러 국방교류가 중단되면서 직통망 개설 작업도 멈췄다.합참은 25일 러시아 군용기와 어떤 채널로 교신했는지 공개하지 않았다. 러시아 태평양함대의 동해 활동이 잦아질 경우 양국 군이 상대 군용기의 기종과 비행의도를 즉시 확인할 통로가 실제 작동하는지도 다시 확인할 필요가 있다.권윤희 기자