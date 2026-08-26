한국인 55% “미국 비호감”…23년 만에 처음 뒤집혔다

세줄 요약 미국 비호감 55%로 첫 과반 기록

신뢰·세계기여 평가 동반 하락

한미동맹 중요성은 여전히 유지

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

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미 여론조사 기관 퓨리서치가 20여년간 한국인을 대상으로 미국에 대한 인식을 조사한 이래 처음으로 미국에 대한 한국인들의 비호감 의견이 절반을 넘어서 눈길을 끈다.퓨리서치가 24일(현지시간) 발표한 여론조사 결과에 따르면 미국에 대해 ‘비호감’(unfavorable)이라고 답한 한국인 응답자는 55%였다. 이는 지난해 39%에서 16% 포인트 상승한 수치다.반면 미국에 대해 ‘호감’(favorable)이라고 답한 비율은 45%로, 지난해보다 16% 포인트 떨어졌다. 특히 ‘매우 비호감’이라고 답한 비율은 지난해 9%에서 올해 18%로 늘었다.미국에 대한 한국인의 부정적인 견해가 절반을 넘긴 것은 이번이 처음으로, 과거 미국에 대한 비호감(50%)이 호감(46%)보다 많았던 때는 2003년이 유일했다.당시는 미군 훈련 과정에서 여중생 2명이 장갑차에 치여 숨진 ‘신효순·심미선양 사망 사건’을 계기로 반미감정이 확산했던 시기였다.미국에 대한 신뢰도 역시 크게 낮아진 것으로 나타났다. 한국인 57%가 미국을 ‘신뢰할 수 있는 파트너’라고 답했다.이는 조 바이든 행정부 시기인 2022년 마지막으로 같은 질문을 했을 때의 응답률 83%에 비해 26% 포인트 낮다.또한 미국이 세계 평화와 안정에 ‘많이’ 또는 ‘상당히’ 기여한다고 답한 한국인은 47%로, 2023년의 74%에서 27% 포인트 낮아졌다.트럼프 대통령의 관세 정책에 대해서도 한국이 85%가 부정적인 입장을 보였다. 이 중 63%는 ‘강하게’ 반대한다고 답했다. 14%는 트럼프 대통령의 관세 정책을 지지한다고 했다.트럼프 대통령의 이란 대응 방식에 대해서도 한국인의 73%는 불만을 나타냈다.다만 한미동맹에 대한 인식은 여전히 강했다. 한국인 84%는 미국을 한국의 가장 중요한 동맹으로 꼽았다. 이는 지난해보다 5% 포인트 낮지만 여전히 높은 수준이다.지난해 24개국 조사에서도 한국은 이스라엘에 이어 미국을 가장 중요한 동맹으로 꼽은 비율이 두 번째로 높았다.이번 조사는 퓨리서치가 진행 중인 ‘2026 세계 태도 조사’의 하나로, 한국 조사는 지난 3월 3일~4월 4일 성인 1045명을 대상으로 이뤄졌다.하승연 기자