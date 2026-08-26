캐나다 “美에 최대 50% 보복관세”…‘그대로 돌려주마’ 작전

700개 품목에 15~50% 관세…200억달러 규모

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 마크 카니 캐나다 총리를 묘사한 인공지능 자료사진. 서울신문

세줄 요약 캐나다, 미국산 700개 품목에 보복관세 발표

철강·알루미늄 50% 적용, 지원 패키지 도입

막판 협상 결렬 뒤 양국 관세전 격화

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캐나다가 다음 달 8일(현지시간)부터 미국산 제품에 대규모 보복관세를 부과한다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 무역협상 결렬 직후 캐나다산 550개 넘는 품목에 50% 관세를 매기자 캐나다도 미국산 수백개 품목에 최대 50% 관세로 맞받아치는 것이다.25일 캐나다 정부는 미국산 약 700개 품목에 15~50%의 보복관세를 부과한다고 발표했다.대상은 약 200억 달러(약 27조 7000억원) 규모 미국산 수입품으로, 철강과 알루미늄에는 50% 관세가 적용된다. 오토바이와 세탁기·건조기, 가공치즈, 패류 등도 관세 대상에 포함됐다. 캐나다 정부는 아울러 미국의 신규 관세로 피해를 입은 기업과 근로자를 지원하기 위해 75억 캐나다달러 규모의 지원 패키지를 도입한다고 밝혔다.캐나다 정부가 공식 확인한 보복 방식은 미국이 때린 만큼 돌려주는 ‘달러 대 달러’ 대응이다. 마크 카니 캐나다 총리는 미국산 철강과 유제품, 가전제품, 농기계, 펄프·종이, 전자제품 등을 대상으로 지목했다. 캐나다 재무부도 25일 주·준주 재무장관 회의 뒤 신규 대미 보복관세가 9월 8일 발효된다고 밝혔다.미국은 지난 22일부터 캐나다산 550개가 넘는 품목에 50% 관세를 부과하고 있다. 천연꿀과 와인, 가구, 시멘트, 의류부터 아이스하키 스틱, 스마트폰, 비디오게임기까지 대상에 들어갔다. 적용 규모는 약 200억 달러로 지난해 캐나다의 대미 수출액 가운데 약 5%다.이번 관세는 미국과 캐나다가 사흘간 벌인 막판 무역협상이 결렬되면서 발효됐다. 양국은 캐나다산 승용차와 경트럭의 미국 관세를 기존 25%에서 15%로 낮추고 철강·알루미늄 관세도 50%에서 25%로 내리는 방안을 협의했지만 중·대형 트럭 등에서 이견을 좁히지 못했다.트럼프 대통령은 협상 결렬 뒤 압박 수위를 더 높였다. 그는 캐나다산 자동차와 트럭, 자동차부품에 대한 관세를 2027년 1월부터 50%로 높이겠다고 예고했다. 현재 캐나다산 자동차에는 25% 관세가 적용된다.캐나다 재무부는 25일 주정부들에 보복 대상 품목과 지원책에 대한 의견을 요청했다. 캐나다 정부가 9월 8일 적용할 최종 품목표와 품목별 세율을 공개하면 약 700개로 알려진 대상 제품의 범위도 확정된다.권윤희 기자