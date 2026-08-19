국힘 의원 “우크라에 천궁-Ⅱ 주자”…누구 돈으로? 北미사일 잡고 ‘천궁 정보’ 노출될 수도 [권윤희의 월드뷰]

세줄 요약 천궁-Ⅱ 우크라 지원 검토 제기

북한 KN-23·24 실전자료 확보 목적

전력 공백·납기·정보노출 변수

[월드뷰 3줄 요약]

● 북한이 우크라이나 전장에서 KN-23·24의 실전 운용 경험을 축적하는 가운데, 천궁-Ⅱ를 투입해 이들 미사일과의 실제 교전자료를 확보하자는 주장이 정치권에서 나왔다.

● 현역 보유분 이전은 한국군의 가용전력과 전시비축에 부담을 줄 수 있고, 신규 생산분 공급은 생산능력과 기존 수출 납기를 따져야 한다. 러시아의 대응과 천궁-Ⅱ 운용정보 노출 위험도 변수다.

● 지원이 현실화한다면 대북 대비태세를 해치지 않는 범위에서 물량을 정하고, KN-23·24 원시 교전자료를 공유받을 합의와 우크라이나의 드론·전자전 전훈을 활용할 협력체계를 마련해야 한다.

이미지 확대 인공지능 도구로 생성한 자료사진. 서울신문

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국군이 유사시 요격해야 할 북한제 탄도미사일 KN-23·24가 우크라이나 전장에서 실전 운용되고 있다. 우크라이나 정보당국은 최근 북한이 KN-23·24 40발을 추가로 러시아에 보냈고, 약 90명 규모의 북한 미사일 부대도 러시아 서부에 배치되기 시작했다고 밝혔다.이런 상황에서 한국형 미사일방어체계(KAMD)의 핵심 자산인 천궁-Ⅱ를 우크라이나에 보내 KN-23·24와의 실전 교전자료를 확보하자는 주장이 정치권에서 나왔다.지원 여부를 결정하려면 한국군의 대북 방어력을 훼손하지 않을 물량과 KN-23·24 교전자료를 실제로 확보할 수 있는 방안부터 따져야 한다.국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 18일 정부가 우크라이나에 천궁-Ⅱ를 지원하는 방안을 적극 검토해야 한다고 주장했다. 유 의원은 천궁-Ⅱ가 민간인과 기반시설을 보호하는 방어무기라는 점을 강조했다. 특히 KN-23·24와의 실제 교전자료를 확보하면 북한 단거리탄도미사일 대응에 도움이 될 수 있다는 점을 들었다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 지난 9일 한국에 방공 분야 지원을 요청하고 드론 분야 협력 의사를 밝혔다. 정부는 인도적 지원을 중심으로 한 기존 기조를 유지하며 무기 제공에는 신중한 입장이다.현재까지 우크라이나가 천궁-Ⅱ를 구매하겠다는 제안이나, 천궁-Ⅱ 지원과 드론전 협력을 연계한 거래조건은 공개되지 않았다. 한국군 현역 보유분을 이전할지 신규 생산분을 공급할지, 비용을 누가 부담할지도 제시되지 않았다.러시아는 2023년 말부터 KN-23·24를 우크라이나 공격에 사용해왔다. 38노스는 지난 14일 최신 분석에서 KN-23의 초기 정확도 문제가 상당 부분 해소된 것으로 보인다고 평가했다. 북한이 러시아의 미사일 운용을 관찰하고 자체 미사일부대를 전장에 투입한 경험이 이동식 미사일부대의 전시 운용능력을 높였을 가능성이 크다고 봤다.KN-23은 저고도 비행과 변칙기동으로 요격 난도를 높인다. 북한은 KN-23·24가 우크라이나 전장에서 반복 운용되는 과정에서 실전 경험을 축적하고 있는 것으로 분석된다. 천궁-Ⅱ를 우크라이나에 투입해 이들 미사일과의 실제 교전자료를 확보하자는 주장이 나오는 배경이다.천궁-Ⅱ는 15~20㎞ 고도에서 탄도미사일 등에 대응하며 KAMD의 하층방어를 담당하는 핵심 자산이다. 아랍에미리트(UAE)에 배치된 천궁-Ⅱ는 올해 이란 미사일 요격에 실전 투입된 것으로 알려졌다. 실전 운용 사례가 이미 나온 만큼 우크라이나 전장에서 주목할 군사적 가치는 한국이 직접 상대해야 할 KN-23·24와의 실전 교전자료다.다만 한국군이 운용 중인 포대나 보유 요격탄을 이전할 경우 대북 대비태세에 미칠 영향을 들여다봐야 한다. 북한 미사일 위협이 커지는 상황에서 현역 보유분을 이전하면 한국군의 가용전력과 전시비축에 직접 부담을 줄 수 있다.신규 생산분을 공급하면 한국군 가용전력을 직접 줄이지 않을 수 있다. 대신 생산능력과 납기가 변수가 된다. 천궁-Ⅱ는 UAE에 이어 사우디아라비아와 이라크에도 수출 계약이 체결돼 있다. 우크라이나 지원 물량을 신규 생산으로 마련하려면 국내 소요와 기존 수출계약을 포함한 생산·납품 우선순위를 따져야 한다.유럽 국가들은 자국군 재고 이전과 신규 조달, 공동지원 방식을 병행했다. 노르웨이는 장비 공여가 자국 작전능력에 영향을 미칠 경우 대체전력을 확보하고 산업체에서 신품을 조달했으며, 네덜란드는 자국의 패트리엇 구성품에 다른 국가의 장비·탄약을 보태는 공동지원 모델을 추진했다.나토(NATO·북대서양조약기구)의 ‘우크라이나 우선요구목록’(PURL)은 회원국과 파트너가 재원을 분담해 미국산 무기·탄약을 우크라이나에 공급하는 방식이다. 한국이 PURL에 참여한다면 천궁-Ⅱ를 직접 제공하지 않고도 미국산 장비 공급에 필요한 재원을 부담할 수 있다.천궁-Ⅱ를 직접 지원하더라도 한국군이 교전자료를 확보하려면 자료의 범위와 공유 수준을 사전에 합의해야 한다. 천궁-Ⅱ가 KN-23·24와 실제로 교전하면 레이더 원시 추적자료와 비행궤적, 교전조건, 요격 성공·실패 사례 등이 축적될 수 있다.유 의원도 미국·우크라이나 등과 군사협력을 확대하고 전훈분석단을 파견해 북한군의 전술과 무기체계를 분석해야 한다고 촉구했다. 젤렌스키도 한국과 드론 분야에서 협력할 의사를 밝혔다. 천궁-Ⅱ 지원이 현실화하면 KN-23·24 교전자료 공유와 우크라이나의 드론·전자전 전훈 분석도 한·우크라이나 군사협력 의제가 될 수 있다.다만 천궁-Ⅱ가 우크라이나에서 반복적으로 교전하면 러시아도 체계의 교전 양상과 운용 특성을 관찰할 가능성이 커진다. 포대가 피격되거나 전선 상황이 바뀌는 과정에서 장비 일부가 노획될 경우 구성품과 운용기술이 분석 대상이 될 수도 있다. 북러 군사협력이 깊어진 만큼 기술보호와 운용보안 역시 지원 조건에 포함해야 한다.한국 정부가 지난 2월 PURL 참여를 검토하자 러시아 외무부는 ‘비대칭적 조치’를 포함한 보복 가능성을 경고했다. 당시 한국에서는 비살상 분야로 참여하는 방안도 거론됐지만, 러시아는 이후 한국이 살상무기를 직·간접 지원할 경우에도 보복할 수 있다고 거듭 경고했다. 천궁-Ⅱ를 직접 지원하거나 PURL에 참여할 경우 한러 관계와 북러 군사협력에 미칠 영향, 그에 따른 한반도 안보비용도 따져야 한다.선택지는 ▲현역 보유분 이전 ▲신규 생산분 판매·공여 ▲PURL을 통한 간접기여 ▲현 정책 유지로 나뉜다. 현역분 이전은 가용전력과 전시비축, 신규 생산분 공급은 생산능력과 납기, PURL 참여는 재정부담과 러시아의 대응을 따져야 한다. 현 정책을 유지하면 천궁-Ⅱ 지원에 따른 전력 차출과 추가적인 대러 부담은 피할 수 있지만, 천궁-Ⅱ와 KN-23·24의 직접 교전자료를 확보하기는 어렵다.천궁-Ⅱ 직접 지원을 검토한다면 거래조건부터 따져야 한다. 지원 물량은 한국군의 대북 대비태세에 지장을 주지 않는 범위여야 하고, KN-23·24의 원시 교전자료를 공유받기 위한 합의도 필요하다. 우크라이나의 드론·전자전 전훈을 공유·분석할 협력체계도 마련해야 한다. 생산능력과 기존 수출계약 이행, 러시아의 대응, 천궁-Ⅱ 운용정보 노출 위험까지 함께 따져야 한다.권윤희 기자