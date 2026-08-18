대만, 전국민 44만원 AI보너스에 야당 시장 “두배 줘라”

반세기만 최고 성장률 대만, 현금 복지에

야당 “지방선거 앞두고 현금으로 표사기”

이미지 확대 라이칭더 대만 총통이 20일 취임 2주년 기념 연설을 하고 있다. 타이베이 EPA 연합뉴스

이미지 확대 야당 국민당 소속의 장완안 대만 타이베이 시장. 페이스북 캡처

세줄 요약 전 국민 1만 대만달러 AI 배당금 지급 결정

반도체 수출·AI 수요 급증으로 성장률 급등

야당, 지방선거 앞둔 현금 살포라며 비판

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대만이 내년 전국민에게 1인당 1만 대만달러(약 44만원)의 ‘인공지능(AI) 배당금’을 지급한다.대만중앙통신은 18일 라이칭더 대만 총통이 전날 2027년도 정부 예산안을 보고받으면서 전 국민 현금 지급을 위해 내년 예산을 2357억 대만달러(약 10조 4000억원)로 증액 편성했다고 전했다.라이 총통은 “정부는 단지 첨단 기술 부문에만 집중하지 않고, 모든 가정이 경제 성장의 혜택을 누릴 수 있도록 보장할 것“이라고 밝혔다.대만 정부는 보편적 현금 지급에도 높은 경제성장률 덕분에 부채없이 균형 예산을 유지한다고 설명했다.이같은 현금 복지 배경에는 올 상반기 경제성장률이 지난 반세기 만에 최고치인 14.15%에 이르고 3분기에도 연속해서 두 자릿수 성장률이 전망되는 등 예상을 뛰어넘는 성장률이 있다.올해 연간 경제성장률 전망치는 9.64%에서 11.05%로 상향 조정되어 39년 만에 최고 기록을 세울 것으로 대만 당국은 예측했다.이같은 성장률은 AI, 고성능 컴퓨팅, 클라우드 서비스에 대한 수요 증가로 TSMC가 주도한 반도체 수출이 주로 견인했다.민진당 정부의 현금 복지 정책에 야당인 국민당에서는 11월 지방선거를 앞두고 현금으로 표를 사는 것이란 비판이 나왔다.국민당 소속의 잠재적 대선 주자인 장완안 타이베이 시장은 “2025년 국민당이 1만 대만달러 현금 지급안을 통과시키자, 민진당은 ‘대만을 마비시키고 가난하게 만든 뒤 중국과 통일하려는 것’이라며 위헌이라고 주장했다”고 지적했다.이어 장 시장은 라이 총통이 국민에게 2만 대만달러를 지급해야 한다며 “그렇지 않으면 총통이 말한 것처럼, 국민들이 장을 한 번 보면 돈이 다 사라진다”고 비판했다.그동안 대만은 2009년부터 다섯 차례 3000~1만 대만달러를 코로나 및 미국발 관세 충격 극복 등을 명분으로 소비쿠폰과 현금으로 지급했다.2023년과 지난해에는 각각 6000대만달러와 1만 대만달러를 현금으로 지급했으며, 그 이전에는 3000~5000대만달러 상당의 소비쿠폰을 배포했다.윤창수 전문기자