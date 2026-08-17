가자 평화 로드맵 꺼낸 트럼프 사위…하마스 이어 이스라엘까지 만난다

쿠슈너, 하마스에 비무장화 등 요구

하마스 “이스라엘 철수하면 수용”

네타냐후 집권당은 반대 성명 발표

이미지 확대 재러드 쿠슈너(왼쪽 두 번째) 미국 중동 특사가 16일(현지시간) 이집트 엘 알라메인에서 압둘팟타흐 시시(세 번째) 대통령과 만나 가자지구 평화 로드맵 이행 방안을 위한 면담을 진행하고 있다.

엘 알라메인 로이터 연합뉴스

세줄 요약 쿠슈너, 하마스·이스라엘 연쇄 접촉

하마스, 비무장화와 2단계 로드맵 수용

네타냐후, 철군 문제로 여전히 신중

2026-08-18 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 사위이자 중동 특사인 재러드 쿠슈너가 하마스 지도부를 이례적으로 접촉한 데 이어, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 연쇄 회동에 나서며 교착 상태에 빠진 가자지구 평화 로드맵의 돌파구 마련에 나섰다.미 온라인 매체 액시오스에 따르면 쿠슈너 특사는 16일(현지시간) 이집트 지중해 연안 휴양 도시 엘 알라메인에서 하마스 정치 지도자 칼릴 알하이야와 전격 회동했다. 이 자리에는 미 주도 가자 평화위원회 소속 니콜라이 믈라데노프 대표, 토니 블레어 전 영국 총리, 하산 라샤드 이집트 정보국장 등이 배석했다. 쿠슈너 특사는 하마스 수뇌부를 향해 완전한 비무장화와 군사 인프라 포기를 ‘타협 없는 전제 조건’으로 요구한 것으로 알려졌다.하마스는 회동 직후 공식 성명을 발표하고 가자지구의 영구적 휴전을 기본으로 하는 트럼프 행정부의 평화 계획 2단계 로드맵을 수용하고, 이를 이행할 준비가 되었다고 밝혔다. 하마스는 자신들의 무기를 새로운 팔레스타인 통치위원회에 양도하는 내용의 비무장화 조건을 수용하는 대신, 이스라엘군 역시 1단계 합의에 따른 모든 의무를 이행하고 가자지구에서 완전히 철수해야 한다는 점을 분명히 했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.쿠슈너 특사는 하마스의 이 같은 전향적인 움직임을 지렛대 삼아 이튿날인 17일 곧바로 예루살렘으로 날아가 네타냐후 총리와의 비공개 면담에 착수했다. 앞서 네타냐후 총리는 극우 연정의 반발을 의식해 “하마스가 완전히 무장 해제될 때까지 1인치도 물러날 수 없다”며 미국 주도의 로드맵을 완강히 거부해 왔다.하지만 하마스가 비무장화를 전격 수용함에 따라 쿠슈너 특사는 네타냐후 총리를 만나 더 이상 철군을 지연할 명분이 없음을 지적하며 이스라엘의 종전 결단을 강하게 압박할 것으로 전해졌다. 네타냐후 총리가 이끄는 집권 리쿠드당은 성명을 통해 미국 주도의 중재안에 즉각 반발했으나, 외신들은 10월 총선을 앞둔 네타냐후의 정치적 운명과 트럼프 행정부의 중재력이 이번 평화안 이행의 막판 변수가 될 것이라고 전망했다.최재헌 기자