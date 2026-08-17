[속보] 트럼프 “김정은과 매우 좋은 관계…한미합동훈련 축소 지시”

세줄 요약 트럼프, 김정은과의 친분 강조하며 훈련 축소 지시

한미연합훈련 비용 부담·대북 적대 신호 주장

UFS 직전 발언으로 한미 관계 파장 전망

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 친분을 이유로 한미연합군사훈련을 대폭 축소하라고 지시했다고 16일(현지시간) 밝혔다. 한미 연합훈련 직전 미국 최고통수권자가 공개적으로 불만을 드러내며 축소를 지시한 것이어서 상당한 여파가 이어질 전망이다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “북한 김정은 위원장과의 매우 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때 미국이 오래전 한국과의 합동 군사 훈련에 참여하기로 합의했다는 사실이 마음에 들지 않는다”고 적었다.이어 “이들 훈련은 비용이 많이 들고 그 비용의 상당 부분을 늘 그렇듯 미국이 부담하고 있다”며 “내가 대통령으로 재임하는 동안 위협적이지도 않았고 정중했던 국가에 지극히 부적절하고 적대적인 신호를 주는 것”이라고 주장했다.이는 북한을 가리켜 ‘위협을 가하지 않은 정중했던 국가’로 비유하며, 한미연합훈련이 북한을 자극하는 불필요한 적대적 행위라는 입장을 내비친 것으로 풀이된다. 특히 트럼프 대통령의 이번 발언은 17일부터 27일까지 예정된 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 개시를 하루 앞두고 나온 것이어서 훈련 수행은 물론 한미 관계에도 일정 부분 파장이 불가피할 것으로 보인다.트럼프 대통령은 훈련을 완전히 취소하기에는 시점이 늦었다고 덧붙였다. 그는 “취소하기에는 너무 늦었다는 사실에 기반해 피트 헤그세스 국방장관에게 합동 군사 훈련을 대폭 축소하라고 지시했다”고 설명했다.한편 트럼프 대통령은 이 글에서 이란 비핵화 문제를 둘러싼 이재명 대통령과의 대화 내용도 언급했다.그는 “다소 연관성이 없을 수도 있지만 최근 대한민국 대통령에게 이란 이슬람 공화국의 비핵화에 우리와 함께할 것인지 물었으나 ‘사양하겠다’(No thanks)는 답변을 받았다”고 주장했다.김성은 기자