美 “중국 AI에 동참하지 말라”… 한국 등 35개국에 경고

참여하면 ‘AI 연합’서 제외 압박

美, 中 AI 협력기구 출범 ‘경계’

“트럼프, 철의 장막 치려는 의도”

애플의 中 메모리 사용도 반대

이미지 확대 러트닉 美 상무장관, 애플 첨단제조센터 방문 하워드 러트닉(앞줄 왼쪽부터) 미국 상무장관과 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 사비 칸 애플 최고운영책임자(COO)가 지난 13일(현지시간) 텍사스주 휴스턴의 애플 첨단제조센터(AMC)의 학습 연구실 내부를 둘러보고 있다. 이날 행사는 다음 달 퇴임이 예정된 쿡 CEO의 마지막 공식 행보 중 하나였다.

휴스턴 AP 연합뉴스

세줄 요약 미국, 한국 포함 35개국에 중국 AI 협력 경고

중복 가입 불가 방침으로 AI 연합 결속 압박

애플 중국산 메모리 검토에도 미 정부 반발

2026-08-17 5면

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미국이 한국을 포함한 35개 국가에 중국의 인공지능(AI) 개발에 동참할 경우 미국이 주도하는 AI 연합에서 제외될 것이라고 경고했다. 미중의 치열한 AI 개발 경쟁에서 미국 편을 들라고 압박하는 것으로, 중국산 메모리 반도체 사용을 검토 중인 애플은 트럼프 행정부의 강한 반발에 직면했다.로이터통신은 15일(현지시간) 미 국무부가 지난 6월 미국과의 AI 협력에 참여 의사를 밝힌 ‘AI 기회 성명’에 참가한 35개국에 경고 서한을 전달할 예정이라고 보도했다. 한국, 일본, 호주 등 35개국이 ‘AI 기회 성명’에 참여했으며 여기에는 지난해 중국과의 AI 및 반도체, 희토류 경쟁에서 안정적인 공급망 확보를 위해 출범한 ‘팍스 실리카’에 참여한 24개 국가도 모두 포함된다.국무부가 이처럼 AI 협력을 약속한 나라에 경고 서한을 발송하게 된 것은 시진핑 중국 국가주석이 지난달 17일 열린 세계 AI 대회에서 중국이 ‘룰’을 정하겠다는 의지를 보이며, 세계AI협력기구(WAICO)를 출범했기 때문이다. WAICO에는 29개국이 서명했는데 카자흐스탄이 유일하게 미중 양국의 AI 연합에 모두 가입하면서 미 정부가 경각심을 갖게 됐다.통신은 ‘저비용·오픈웨이트(학습가중치 공개)’ 중국 AI 모델의 시장점유율이 빠르게 상승하는 상황에서 트럼프 정부가 자국이 주도하는 AI 연합에 참여한 국가들이 중국과 협력하지 않도록 ‘철의 장막’을 치려 한다고 분석했다. 미 정부는 서한에서 중국을 구체적으로 언급하지 않았지만 “팍스 실리카 선언의 서명은 단순한 회원가입이 아니라 약속이며, 우리와 어긋나는 기대를 가진 곳과 ‘중복 자격’을 가질 수 없다”고 지적했다.중국산 메모리 반도체 사용을 검토 중인 애플에는 하워드 러트닉 상무장관이 직접 분명한 반대 의사를 전달했다. 월스트리트저널은 러트닉 장관이 “미국의 훌륭한 기업들이 중국산 메모리를 사용하는 것은 바람직하지 않다”며 지난 13일 팀 쿡 애플 최고경영자와 함께 텍사스의 새로운 생산시설을 방문한 자리에서 이같은 입장을 전했다고 보도했다.애플은 메모리 품귀 현상에 따른 가격 상승 문제에 대한 대책으로 중국의 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 생산한 메모리 사용을 검토하는 것으로 알려졌다. 마이크론도 최근 트럼프 정부에 애플이 중국산 메모리를 사용하도록 해서는 안 된다고 촉구했다.윤창수 전문기자