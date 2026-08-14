“우크라 드론에 美 기갑여단 전멸”

모의 전투서 순식간에 무너져

“수십억 달러 써도 드론엔 취약”

세줄 요약 독일 훈련서 미 기갑여단 드론 공세에 전멸

우크라 정찰·자폭 드론, 미 전차 신속 무력화

미군 대드론 전술·대응 능력 부족 지적

2026-08-14 10면

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미군과 우크라이나군이 참여한 모의 전투에서 미 기갑여단이 우크라이나 드론 부대의 공세에 속수무책으로 무너진 것으로 전해졌다. 미국이 드론 기술 확보를 위해 수십억 달러를 투입하고 있음에도 대(對)드론 역량은 여전히 턱없이 부족하다는 지적이 나온다.12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 지난 4~5월 독일에서 열린 대규모 모의 군사 훈련 ‘컴바인드 리졸브’에서 우크라이나군이 미군을 손쉽게 제압했다. 이 훈련은 대규모 지상 전투 작전에 초점을 맞춰 반년마다 실시된다.이번 훈련에서 미국은 독일에 순환 배치된 제1기병사단 산하 제3기갑여단 병력 3500여명을 투입해 가상 적군의 진지를 공격하는 임무를 맡았다. 적군 역할을 맡은 우크라이나군은 ‘네메시스’로 불리는 무인체계군 제412연대의 드론 운용병이 주축을 이뤘다. 미군은 전자전과 대드론 장비를 갖추고 있었으나 우크라이나군의 드론 공격에 순식간에 전멸했다고 WSJ는 전했다.모의 전투가 시작되자 미군의 중장갑 전차들이 먼지를 일으키며 적진으로 진격했고, 우크라이나 정찰 드론은 이를 즉각 포착했다. 우크라이나군은 표적을 식별한 뒤 자폭 드론 등을 연이어 투입했다. 드론이 전차 상공에 떠 있거나 선회하면 격파된 것으로 간주하는데, 드론의 신속한 공격으로 전차가 빠르게 무력화되자 격파 판정을 받은 전차를 훈련에 재투입해야 할 정도였다고 한다.이번 결과는 러시아와의 전쟁을 통해 실전 경험을 쌓은 우크라이나군에 비해 미군의 대드론 전술과 대응 수준이 미흡한 현실을 보여준다.조희선 기자