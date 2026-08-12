도요타 세계화 이끈 ‘샐러리맨 사장’ 오쿠다 히로시 별세

세줄 요약 도요타 첫 샐러리맨 사장 오쿠다 히로시 별세

미국·유럽·아시아 생산 확대, 세계화 주도

프리우스 출시와 친환경차 시장 선점

이미지 확대 오쿠다 히로시 전 사장. 서울신문DB

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도요타자동차 최초의 ‘샐러리맨 사장’으로 도요타의 글로벌화를 이끈 오쿠다 히로시 전 사장이 지난 8일 노환으로 별세했다. 93세.12일 니혼게이자이신문 등에 따르면 1932년 미에현에서 태어난 고인은 히토쓰바시대를 졸업한 뒤 1955년 도요타자동차판매에 입사했다. 1982년 도요타자동차판매와 도요타자동차공업이 합병해 지금의 도요타자동차가 출범한 이후 창업가 일원이 아닌 인물이 사장에 오른 것은 고인이 처음이었다.1995년 사장에 취임한 오쿠다 전 사장은 미국과 유럽, 아시아에 생산 거점을 적극적으로 확대하며 도요타의 세계 시장 공략을 이끌었다. 특히 도요타의 본거지인 아이치현 미카와 지역을 중심으로 내부 결속을 중시하던 폐쇄적인 경영 문화를 뜻하는 이른바 ‘미카와 먼로주의’를 깨고 글로벌 경영으로 방향을 틀었다는 평가를 받는다. 1997년에는 세계 최초의 양산형 하이브리드 승용차 ‘프리우스’를 출시하며 친환경차 시장을 선점했다.도요타의 세계 판매가 급증하면서 미국 자동차 업계에서는 “오쿠다가 무슨 말을 했느냐”는 말이 나올 정도로 그의 발언과 경영 판단에 촉각을 곤두세운 것으로 전해진다. 미일 자동차 협의 과정에서는 미국 측이 오쿠다 전 사장 등을 도청한 사실이 드러나 논란이 되기도 했다.2002년에는 일본경영자단체연맹(닛케이렌)과 통합해 출범한 게이단렌의 초대 회장에 취임했다. ‘관에서 민으로’를 내세운 고이즈미 준이치로 당시 총리와 긴밀한 관계를 맺고 정부 경제재정자문회의 민간위원으로 참여하는 등 경제정책에도 영향력을 행사했다.게이단렌 회장 재임 4년간 약 200건의 제언을 내놨다. 2003년 발표한 장기 비전에서는 인구 감소를 내다보며 소비세율 인상과 외국인 노동력 수용을 제언하는 등 일본 사회의 구조 개혁을 주문했다.도쿄 명희진 특파원