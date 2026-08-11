환자 있는 병동까지 와르르… 콜롬비아 강진 최소 132명 사망

정부 출범 사흘 만에 ‘국가비상사태’

이미지 확대 강진에 무너진 콜롬비아 10일(현지시간) 규모 7.4의 지진이 콜롬비아 서부를 강타한 가운데 구조대원과 주민들이 인구 3위 대도시인 칼리의 무너진 건물 잔해 속에서 생존자 수색 및 구조 작업을 벌이고 있다. 21세기 들어 콜롬비아에서 발생한 최대 규모로 기록된 이번 지진으로 최소 132명이 사망하고 570명 이상이 다친 것으로 집계됐다.

칼리 AP 연합뉴스

이미지 확대 한밤중에도 생존자 수색 계속 콜롬비아에서 규모 7.4의 지진이 발생한 10일(현지시간) 구조대원들이 서부 도시 칼리의 무너진 건물 잔해 속에서 생존자를 수색하고 있다. 알레한드로 에데르 칼리시장에 따르면 이번 강진으로 칼리에서만 최소 85명이 숨졌다.

칼리 로이터 연합뉴스

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세줄 요약 콜롬비아 서부 규모 7.4 강진, 최소 132명 사망

병동 붕괴·공항 중단 등 전국적 피해 확산

미국 220억원 구호 발표, 주변국도 지원

2026-08-12 12면

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콜롬비아 서부 지역에 10일(현지시간) 규모 7.4의 지진이 발생해 이날 현재까지 130여명의 사망자가 발생했다. 이번 지진은 21세기 들어 콜롬비아에서 발생한 최대 규모 강진으로, 중남미에서는 지난 6월말 베네수엘라 연쇄 강진에 이어 또다시 대형 지진 참사가 발생하게 됐다.외신에 따르면 이날 오전 7시 34분에 발생한 강진으로 최소 132명의 사망자와 570명의 부상자가 발생했다. 진앙은 수도 보고타로부터 서쪽 약 400㎞ 떨어진 초코주(州) 산호세델팔마르 지역으로, 진원 깊이는 지하 약 110㎞로 파악됐다. 콜롬비아지질청(SGC)에 따르면 이날 늦은 오후까지 최소 21회의 여진이 발생했다. 지진 발생 후 충격은 인접국인 에콰도르와 파나마에서도 느껴졌다.지진 발생 후 전국 5개 도시에 적색경보가 발령되었으며, 7개 공항의 운영이 중단되는 등 피해가 속출했다. 페레이라시 볼리바르 광장에서는 7층 건물이 거대한 흙먼지를 일으키며 순식간에 붕괴되는 등 전국에서 1500여채의 주택이 지진 피해를 입었다. 칼리시에서는 소아과, 내과, 신생아 병동 등 주요 의료 시설이 무너져 내려 환자들이 건물 잔해에 갇히는 참사가 발생했다.구조작업이 계속 진행 중이지만, 건물 잔해에 갇힌 시민들이 많은 것으로 전해져 사망자 및 부상자 규모는 계속 늘어날 것으로 예상된다. 현지 디지털 데이터베이스에는 이날 오후까지 2000명 이상의 실종 의심 사례가 등록됐다. 상당수 실종 의심 등록 사례는 콜롬비아 3위 대도시인 칼리와 페레이라에서 발생했다. 특히 진앙지인 초코주는 정글로 뒤덮인 지형인 탓에 접근이 어려워 구조 및 지원에 어려움을 겪는 것으로 전해진다.이번 지진은 지난 7일 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 대통령의 취임 후 불과 시흘만에 발생해 새 정부의 중대한 국정 운영 시험대가 될 전망이다. 에스프리에야 대통령은 오후 기자회견에서 국가비상사태를 선포하며 “생명을 보호하고 피해를 본 공동체를 돕고 필요한 곳이면 어디든 지원하는 데 정부의 모든 역량을 쏟고 있다”고 말했다.지진이 발생한 콜롬비아 서부는 전세계 지진과 화산활동의 90%가 집중된 ‘불의 고리’로 불리는 환태평양 조산대의 일부다. 앞서 지난 6월 24일 이웃 국가 베네수엘라에서 ‘쌍둥이 지진’ 참사가 발생하고 한 달 보름여 만에 다시 강진이 발생하며 중남미 국가들의 지진 공포는 한층 더 커지게 됐다. 다만 미국 지질조사국은 베네수엘라와 콜롬비아 지진 사이에 직접적인 지질학적 연관성은 없다고 설명했다.미국과 중남미 이웃 국가들은 곧바로 콜롬비아에 대한 지원 의사를 밝혔다. 미국은 콜롬비아에 1550만 달러(220억원) 규모의 긴급 구호 지원을 하겠다고 발표했고, 칠레, 멕시코 등 다른 국가들도 연대 의사를 밝히며 구조팀과 의료진을 파견하겠다고 나섰다.윤창수 전문기자