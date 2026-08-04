트럼프 막내와 결혼설 난 덴마크 공주, 그린란드 지키려 군입대

그린란드 지키기 나선 덴마크

여성도 징집 확대 11개월 복무

이미지 확대 덴마크 왕위 계승 서열 두번째인 이사벨라 공주가 3일(현지시간) 신병 소집 절차에 참여하고 있다. 슬라겔세 AFP 연합뉴스

이미지 확대 덴마크 왕위 계승 서열 두번째인 이사벨라 공주가 3일(현지시간) 신병 소집 절차에 참여하고 있다. 슬라겔세 EPA 연합뉴스

세줄 요약 그린란드 방어 명분으로 징병 확대 추진

이사벨라 공주도 신병으로 군복무 시작

미국 합병 압박에 덴마크 반발 강화

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미국의 그린란드 합병 압박 등에 대응하기 위해 덴마크가 징병제를 확대해 3일(현지시간) 1600여명의 신병이 11개월 훈련에 돌입했다.덴마크는 러시아발 안보 위협에 대응하고 북극 영토 수호를 위해 2024년부터 여성도 징병 대상에 포함하고 복무기간도 4개월에서 11개월로 늘렸다. 현재 5000명 수준인 징집 장병 숫자도 2033년까지 7500명으로 늘릴 예정이다.이번 신병에는 프레데리크 10세 덴마크 국왕의 장녀인 이사벨라(19) 공주도 포함됐다. 이사벨라 공주의 오빠인 크리스티안 왕세자도 징집병으로 이미 군 복무를 마쳤다.대형 노스페이스 배낭을 메고 환한 웃음을 지으며 소집 절차에 참가한 이사벨라 공주는 복무 기간 월급을 받지 않을 예정이다. 덴마크 신병의 월급은 약 9000크로네(약 198만원)다.이날 징집된 신병 가운데 100명은 이달 말 사상 처음으로 그린란드에 한 달간 파견될 예정이어서 이사벨라 공주가 그린란드에서 작전 업무를 수행할지 주목된다.도널드 트럼프 대통령이 중국과 러시아의 북극 안보 위협에 대응하기 위해 그린란드를 병합하겠다고 엄포를 놓자, 미국과 덴마크의 화해를 위해 트럼프 대통령의 막내아들 배런(20)과 이사벨라 공주가 결혼해야 한다는 주장이 인터넷에서 인기를 끌기도 했다.오빠에 이어 왕위 계승서열 2순위인 이사벨라 공주는 부모의 교육철학에 따라 공립학교에 다녔다.덴마크와 그린란드 정부는 트럼프 대통령의 그린란드 병합 시도에 단호히 반대하고 있다.지난달 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “우리 영토를 포함해 모든 나토 회원국의 땅 일인치까지 방어할 준비가 되어 있다”고 강조했다.11개월간의 군 복무는 5개월의 기본 훈련과 6개월의 작전 수행 업무로 구성된다. 덴마크군은 특수 작전 사령부의 드론 소대에서도 신병 징집을 하고 있다.만 18세 이상은 모두 징집 대상인 덴마크는 그동안 추첨 방식의 징병제를 운영했다. 하지만 대부분 자원입대자만으로 신병 숫자를 채워 사실상 자발적 군 복무가 이뤄졌다.덴마크 이웃 국가인 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 등 북유럽 3개국과 러시아와 국경을 맞댄 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 발트해 3국도 의무 군 복무 제도를 운영 중이다. 이들은 총동원형 방위체제를 유지하며 징집 규모를 확대하고 있다.우크라이나와 러시아 사이에 있는 벨라루스는 12~18개월 의무 군복무제를 운영하며, 2025년 형법을 개정해 징집을 회피하면 5년 징역형이 가능하도록 처벌을 강화했다.윤창수 전문기자