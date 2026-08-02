또 말 바꾼 트럼프… 빈 살만 만류에 이란 대공습 돌연 취소

주말 파국은 피한 중동 전선

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

세줄 요약 이란 대공습 계획 전격 취소 발표

빈 살만 자제 요청과 협상 기대 반영

미국은 군사 준비 태세 유지 강조

2026-08-03 8면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주말로 예상됐던 이란에 대한 대규모 군사 작전을 전격 취소했다. 대이란 전쟁에서 기존 강경 입장을 돌연 바꾸는 모습이 다시 반복된 것이지만, 향후 협상 불발시 군사적 충돌이 재개될 가능성은 여전하다는 관측도 나온다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 트루스소셜에서 “최근 이란과 중동 국가들로부터 합의의 윤곽이 잡혔으니 공격을 보류해 달라는 요청을 받았다. 합의에는 호르무즈 해협의 즉각적이고 완전한 개방, 이란의 핵 위협 종식이 포함된다”며 “국제사회의 이익과 이란의 생존을 위해, 신속한 합의 도출을 전제로 공격을 취소하기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “이스라엘도 나와 함께 이러한 약속에 동참한다”고 덧붙였다.이같은 입장은 미 동부시간으로 토요일 밤 10시쯤 나왔다. 앞서 전날 트럼프 대통령이 대이란 공습을 재개한다고 밝혔고, 미국 언론에서는 미국과 이스라엘이 이란 에너지 인프라를 대상으로 주말 사이 대대적인 공습을 시작할 가능성을 제기했다.특히 앞서 요르단과 이스라엘, 이라크, 아랍에미리트(UAE) 등에 주재하는 미국 공관은 홈페이지를 통해 현지 체류 중인 자국민들에게 출국 준비를 권고하며 미국의 대이란 공격이 임박했다는 관측에 더욱 무게가 실리는 상황이었다.이와 관련 외신들은 트럼프 대통령이 이란 공격을 전격 보류한 배경에 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자가 있다고 보도했다. AP통신 등에 따르면 빈 살만 왕세자는 이날 트럼프 대통령과의 통화에서 이란 공격에 우려를 나타내며 공습 자제를 촉구했다고 소식통들이 전했다. 앞서 이란은 미국이 공격을 단행할 경우 사우디와 UAE 등의 유전을 잿더미로 만들겠다며 항전 의지를 다졌다. 이 경우 국제유가 폭등이 불가피하고 중동 전역이 포화에 휘말릴 것이란 우려가 컸다.하지만 이란이 선제공격과 전선 확대를 서슴지 않는 등 더욱 대담한 모습을 보이며 중동 정세는 여전히 일촉즉발의 상황일 수밖에 없을 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이번 취소 발표에서도 “미국은 제2차 세계대전 이후 본 적 없는 수준의 군사적 위협과 힘, 전투태세를 갖춘 채 이란을 겨냥해 장전을 완료하고 출격 준비를 마친 상태”라고 위협했다.한편 이스라엘은 이날 트럼프 대통령이 팔레스타인의 친이란 무장정파 하마스와 무장해제를 합의했다고 밝혔음에도 48시간도 채 되지 않아 가자지구를 공습했다.워싱턴 임주형 특파원