사우디까지 전쟁 번질라… 오만, 중동 중재 외교 총력

걸프국 외무장관들과 전화 회담

호르무즈·무역 갈등 복원 등 논의

세줄 요약 오만, 중동 긴장 완화 위한 연쇄 외교 통화

사우디·이란 갈등 확산 우려 속 중재 강화

호르무즈 해협 안전과 공급망 복원 강조

2026-07-29 10면

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미국과 이란의 무력 충돌이 잠시 주춤한 가운데 사우디아라비아와 친이란 세력 간 갈등이 확산할 것을 우려한 오만이 외교적 소통에 나섰다.27일(현지시간) CNN과 AFP통신에 따르면 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 이란, 사우디, 카타르, 쿠웨이트, 이집트 외무장관과 잇따라 통화하고 중동 지역의 긴장 완화 방안을 논의했다. 오만은 그간 중동 전쟁 국면에서 중재자 역할을 해왔다.오만 외무부는 논의 내용과 관련해 “실질적이고 공정하며 지속 가능한 합의를 도출하고, 호르무즈 해협의 안전한 항행을 보장하며, 무역과 글로벌 공급망의 원활한 흐름을 복원하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.오만의 전화 회담은 앞서 사우디가 이라크발 드론 여러 대를 요격했다고 발표한 직후 이뤄졌다. 사우디 국방부는 해당 드론들이 사우디 동부 지역과 수도 리야드 인근의 석유 시설을 겨냥해 이라크에서 발사됐다고 밝혔으며, 공격 배후로 이란의 지원을 받는 테러 민병대를 지목했다.반면 이라크 민병대 연대체인 이라크이슬람저항군(IRI)은 사우디의 이러한 주장을 “지역 긴장을 고조시키기 위한 날조”라며 부인했다. 다만 IRI는 과거 사우디를 포함한 중동 내 미군 기지 등을 대상으로 드론과 로켓 공격을 감행한 바 있다.한편 사우디와 무력 공방 중인 예멘의 친이란 세력 후티 반군도 이날 사우디 동부와 홍해 연안 도시 얀부를 잇는 다수의 주요 원유 공급·운송 시설을 드론으로 타격했다고 주장했다. 사우디는 이와 관련해 공식 입장을 내놓지 않았다.조희선 기자