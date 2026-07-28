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[속보] “구마모토 대형쇼핑몰 일부 붕괴, 내부에 다수 갇힌듯” < NHK>

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-07-28 19:32
입력 2026-07-28 19:20
세줄 요약
  • 구마모토현 우키시 인근 규모 7.1 강진 발생
  • 가시마정 이온몰 일부 붕괴, 다수 고립 추정
  • 인명 피해와 정확한 피해 규모는 미확인
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28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 예비 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 구마모토현 가시마정의 이온몰 쇼핑센터가 파손된 모습이 항공 촬영 사진에 담겨 있다. 2026.7.28. 교도 로이터 연합뉴스
28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 예비 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 구마모토현 가시마정의 이온몰 쇼핑센터가 파손된 모습이 항공 촬영 사진에 담겨 있다. 2026.7.28. 교도 로이터 연합뉴스


일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 28일 오후 4시 27분쯤 일본 기상청 발표 기준 규모 7.1 강진이 발생한 가운데, 구마모토현 가시마정의 이온몰 쇼핑센터가 일부 붕괴했다.

이날 NHK에 따르면 쇼핑몰은 굉음과 함께 일부 붕괴했으며, 내부에 다수 쇼핑객이 갇힌 상태다.

인명 피해 여부와 규모 모두 아직 확인되지 않았다.

이날 지진 규모는 유럽지중해지진센터(EMSC) 기준 6.8이며 미국 지질조사국(USGS)은 애초 일본 기상청과 같은 규모 7.1로 관측됐다고 발표했다가 6.8로 낮췄다.

EMSC에 따르면 진앙은 인구 139만명인 후쿠오카현 후쿠오카시 남남동쪽으로 106㎞, 인구 68만명인 구마모토현 구마모토시 남남동쪽으로 14㎞ 떨어진 지점이다.

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28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1(잠정)의 강진이 발생한 가운데, 구마모토시의 한 음식점 외벽이 무너져 있다. 2026.7.28 지지프레스 EPA 연합뉴스
28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1(잠정)의 강진이 발생한 가운데, 구마모토시의 한 음식점 외벽이 무너져 있다. 2026.7.28 지지프레스 EPA 연합뉴스


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28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 일본 기상청 잠정 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 구마모토시의 한 매장에서 진열 선반이 쓰러져 있다. 2026.7.28 교도 로이터 연합뉴스
28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 일본 기상청 잠정 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 구마모토시의 한 매장에서 진열 선반이 쓰러져 있다. 2026.7.28 교도 로이터 연합뉴스


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28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 일본 기상청 잠정 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 일본 오사카의 TV 화면에 관련 속보가 방송되고 있다. 2026.7.28 교도 로이터 연합뉴스
28일(현지시간) 일본 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 일본 기상청 잠정 규모 7.1의 강진이 발생한 가운데, 일본 오사카의 TV 화면에 관련 속보가 방송되고 있다. 2026.7.28 교도 로이터 연합뉴스


권윤희 기자
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