“북한군 3만명 ‘목숨값’ 1조원”…눈물 흘린 김정은, 청구서 들고 모스크바 가나? [권윤희의 월드뷰]

푸틴은 어디까지 내줄까…한국이 치를 비용은

[월드뷰 3줄 요약]

● 러시아는 북한군 1명당 월 2000달러를 지급하는 것으로 추정된다. 이 중 1500∼1600달러가 북한 당국에 귀속된다면 추가 3만명의 1년 파병으로 최대 연 5억 7600만 달러의 외화를 벌어들일 수 있다.

● 북한은 이미 석유와 방공·전자전 장비, 미사일 성능자료, 러시아의 외교적 비호를 얻었으며, 추가 파병 대가로 정찰위성 발사체와 유도항법·잠수함 기술까지 요구할 수 있다.

● 파병 외화와 러시아 기술이 북한의 핵·미사일 전력으로 전환되면 한국의 미사일방어·기지방호·대잠전·확장억제 비용도 커진다.

이미지 확대 29일(현지시간) 러시아 관영 리아 노보스티 통신은 “러시아군과 북한군 합동 전투 작전 영상”이라며 64초짜리 시각 자료를 공개했다. 통신은 이어 “북한군이 우크라이나군으로부터 쿠르스크 수잔스키 지역을 해방하는 작전에 참여했다”라고 전했다. 사진은 관련 영상 일부. 2025.4.29 리아 노보스티

이미지 확대 김정은, 러 파병된 북한군 영상 보고 ‘눈물’ 지난 29일 방북 중인 올가 류비모바 러시아 문화부 장관이 참석한 가운데 북한 동평양대극장에서 열린 북러 예술인 공연 중 무대에 설치된 스크린에 러시아로 파병된 북한 군인들이 인공기를 들고 있는 모습이 상영되고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 김정은 북한 국무위원장이 러시아로 파병된 북한 군인들의 모습이 화면에 등장하자 눈물을 글썽이고 있는 모습.

조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 19일(현지시간) 우크라이나 문화부 산하 전략커뮤니케이션센터는 “북한군이 러시아 극동 세르기예프스키 훈련장에서 우크라이나로의 배치를 앞두고 러시아 군수물자를 보급받는 모습이 담긴 동영상을 단독으로 입수했다”고 밝혔다. 2024.10.19 우크라 문화부 산하 전략커뮤니케이션센터

이미지 확대 19일(현지시간) 우크라이나 문화정보부 산하 전략커뮤니케이션센터가 공개한 북한군이 러시아 군수물자를 보급받는 모습. 2024.10.19 우크라이나 문화부 소속 전략소통·정보보안센터(SPRAVDI)

이미지 확대 22일(현지시간) 러시아 텔레그램 채널 ‘아스트라’가 “러시아 극동 연해주에 북한군 병력이 주둔한 사실이 또 확인됐다”며 공유한 관련 영상 일부. 2024.10.22 텔레그램

이미지 확대 30일(현지시간) 고려인 3세 방송인이자 정치인인 마리나 김(42)은 “전 세계 독점”이라며 쿠르스크에서 직접 만난 북한군 동영상을 공개했다. 영상에는 러시아군과 드론 대응, 전자전 상황 적응 등 현대전 전술 훈련 중인 북한군 모습이 담겼다. 2025.4.30 마리나 김

이미지 확대 북한 조선중앙TV가 지난 29일 동평양대극장에서 방북 중인 올가 류비모바 러시아 문화부 장관이 참석한 가운데 열린 예술인 공연 중 무대 배경화면에 러시아 파병 북한군 전사자 유해 송환 장면을 30일 공개했다. 김정은 국무위원장이 ‘백두혈통’인 동생 김여정 노동당 부부장과 함께 전사자 시신을 인수하고 있다. 2025.6.30 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아의 심장인 붉은광장에서 제2차 세계대전 승리(전승절) 80주년을 기념하는 대규모 열병식이 열린 가운데, 블라디미르 푸틴 대통령이 행사에 참석한 북한군 대표단 중 김영복 조선인민군 총참모부 부총참모장(상장)과 포옹하고 있다. 2025.5.9 리아노보스티 방송 화면

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신

세줄 요약 러시아, 북한군 3만명 추가 파병 추진 관측

북한, 외화·석유·무기기술·외교비호 확보

추가 대가로 위성·잠수함 기술 요구 가능

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러시아가 북한군 3만명을 추가로 불러들이려 한다는 우크라이나의 정보 판단이 나왔다.해당 판단은 최선희 북한 외무상이 19일 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나고 이튿날 세르게이 라브로프 외무장관과 전략대화를 한 직후 제기됐다.올 하반기 김정은 북한 국무위원장의 모스크바 방문 문제를 조율했을 것으로 추정되는 시점에, 새 파병설이 제기되면서 후속 발표와 병력·장비 이동에 관심이 쏠린다.특히 김 위원장이 북러 정상회담 자리에서 파병 반대급부 청구서를 내밀지 주목된다.북한이 지금까지 얻은 반대급부는 경제·군사·외교 세 갈래로 압축된다. ▲외화와 석유 ▲방공·전자전 장비와 미사일 자료 ▲러시아의 외교적 비호다. 기존 ‘거래명세서’는 김 위원장이 추가 파병을 지렛대로 무엇을 더 요구할지 가늠할 단서가 된다.일단 병력 파견은 북한 정권의 외화 수입원이 된 상황이다.앞서 국가정보원은 2024년 10월 러시아가 파병 북한군 1인당 월 2000달러(현재 환율 기준 약 290만원)를 지급하는 것으로 파악한 바 있다. 이 가운데 400~500달러를 제외한 나머지는 북한 당국이 가로채는 것으로 알려져 있다.추가 3만명 전원이 1년간 같은 조건으로 급여를 받는 시나리오대로면, 급여 규모는 단순 계산상 월 6000만 달러(약 876억원), 연 7억 2000만 달러(약 1조 509억원)에 이른다. 여기서 북한 당국이 챙기는 몫은 최대 월 4800만 달러(약 700억원), 연 5억 7600만 달러(약 8408억원)에 달할 것으로 추산된다.실제 수입은 파병 규모와 배치기간, 지급단가에 따라 달라지지만 북한 경제 규모를 고려하면 무시하기 어려운 외화다.석유와 금융망도 북한이 얻은 경제적 편익이다.북한 유조선들은 2024년 3∼10월 러시아 극동에서 100만 배럴 이상의 석유를 실어간 것으로 추산됐다. 다자제재모니터링팀(MSMT)은 러시아가 루블화 계좌를 통해 제재 대상 북한 은행의 거래를 도왔다고 평가했다. 북한이 북러 밀착을 이용해 제재망 밖에서 석유와 결제수단을 확보한 셈이다.러시아에서 번 돈으로 석유와 원자재를 조달하면 북한은 기존 재원을 핵·미사일 사업에 더 투입할 수 있다.MSMT는 참여국 정보를 토대로 러시아가 2024년 11월 이후 북한에 단거리 방공체계와 전자전·재밍 장비, 운용지식을 제공했다고 평가했다. 최소 1대의 판치르 계열 전투차량도 북한으로 넘어간 것으로 파악했다.러시아는 북한산 탄도미사일의 실전 비행자료도 북한에 넘긴 것으로 평가됐다. 국정원은 북한이 포탄·미사일 공급의 대가로 위성 발사와 미사일 유도체계에 관한 기술 조언을 받았을 가능성을 크게 봤다. 병력뿐 아니라 포탄과 미사일까지 포함한 북러 군사거래의 반대급부다.잠수함 기술 지원 가능성도 제기됐다. 안규백 국방부 장관은 북한이 러시아로부터 잠수함 개발에 필요한 여러 기술을 지원받은 것으로 평가했다. 원자로와 소음 저감 등 핵추진잠수함 핵심기술까지 넘어가는지는 한국이 설정해야 할 레드라인이다.김 위원장에게 가장 오래 남을 대가는 러시아의 외교적 비호다. 라브로프 장관은 지난 22일 러시아가 “한반도 비핵화 요구에 더는 동참하지 않는다”고 밝혔다. 북한을 국제법상 핵보유국으로 인정한 것은 아니지만 비핵화를 러시아 대북정책의 목표에서 사실상 지운 선언이다.기존 유엔 대북제재의 법적 효력은 유지된다. 그러나 러시아가 대북제재 전문가패널의 임기 연장을 거부하면서 제재 위반을 독립적으로 조사·공개하던 안보리의 감시 기능은 크게 약해졌다. 상임이사국인 러시아는 추가 제재와 책임 추궁도 가로막고 있다.러시아라는 후방은 핵협상에서 북한의 양보 유인을 낮추고 제재·협상의 지렛대를 약화한다. 러시아의 지원은 북한의 무기 성능뿐 아니라 제재 내구력과 협상 지위까지 높여주고 있다.북한이 추가 파병의 대가로 요구할 기술은 제9차 당대회 과제에서 읽힌다. 먼저 기존 방공·전자전 장비와 미사일 자료의 추가 지원을 요구할 공산이 크다. 다음은 정찰위성과 유도항법, 잠수함 기술이다. 핵탄두·ICBM·핵추진잠수함 핵심기술은 가장 민감한 요구가 될 수 있다.당장 주목할 분야는 군사정찰위성이다. 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장은 2023∼2024년 네 차례 발사 가운데 세 차례 실패한 북한이 성공률을 높이기 위해 러시아에 발사체 완제품을 요구할 가능성을 제기했다.완제품이나 핵심 구성품이 북한에 반입된다면 북러 기술협력이 자문과 자료 제공 단계를 넘어섰다는 의미다.다만 러시아는 핵심 설계도의 일괄 이전보다 발사·정비 서비스와 부품을 제공할 가능성이 크다. 위성 발사와 영상정보, 미사일 비행자료와 유도·항법 부품, 잠수함 기술자문을 제공하면 북한의 능력을 높이면서도 기술·정비의 주도권은 쥘 수 있기 때문이다.핵탄두와 ICBM, 핵추진잠수함 핵심기술은 쉽게 내주기 어려운 부분이기도 하다. 북한의 러시아 의존도를 낮추고 한미일의 군비 증강과 동북아 핵경쟁을 재촉할 수 있어서다. 러시아 전략기술의 제3국 확산과 중국의 이해관계도 푸틴 대통령이 고려할 변수다.물론 전쟁이 길어져 러시아의 병력·탄약 부족이 심해지면 지금까지 꺼리던 완제품과 핵심 부품도 협상 대상에 오를 수 있다.북한군 파병 반대급부가 현실화할수록 한국이 치러야 할 비용도 불어난다.우크라이나 고위 당국자 2명은 2024년 말 이후 투입된 북한산 탄도미사일의 명중 오차가 50∼100m 수준으로 줄었다고 로이터에 밝혔다. 이는 우크라이나 측의 전장 평가다. 이 수준이 한반도에서도 재현되고 탄두·신관의 신뢰성까지 확보되면 비행장과 항만, 지휘소, 탄약·연료시설, 미사일방어 레이더 등 고정표적의 위험이 커진다.북한이 판치르와 전자전 장비를 기존 레이더·지휘통제체계와 연동하면 한미연합군은 방공망 제압에 더 많은 항공기와 유도무기를 투입해야 한다. 잠수함 기술이 실제 전력으로 이어지면 한국군의 대잠수함전과 해상 기반 핵위협 대응 부담도 커진다.북러조약도 작전계획과 위기관리의 변수가 됐다.북러는 조약 4조를 쿠르스크 파병의 근거로 내세웠다. 한국군은 한반도 유사시 러시아군의 직접 참전뿐 아니라 위성·신호정보와 탄약·연료 제공, 사이버·전자전 지원, 외교적 엄호까지 작전계획에 반영해야 한다. 북한 무기는 강해지는데 안보리의 제재·압박 수단은 약해지는 셈이다.향후 한국은 우크라이나와 북한산 미사일 잔해·비행자료 공유를 제도화해야 한다. 명중 오차와 불발률, 항법장치, 요격 성공·실패 조건을 한국형 미사일방어체계에 반영하고 주요 비행장·지휘소의 분산·방호와 활주로 신속복구, 대체항법 능력을 보강해야 한다.위성·유도항법·잠수함 협력에는 한미일 정보융합과 우주감시·대잠전 태세 강화로 대응해야 한다. 핵탄두 설계·소형화와 ICBM 재진입체·다탄두, 핵추진잠수함 핵심기술은 한미 확장억제태세와 대러정책을 재검토할 레드라인이다.정부는 금지선과, 위반 시 뒤따를 외교·군사 조치를 한미 공동 입장으로 러시아에 전달해야 한다.안보리의 공백은 MSMT와 한미일 중심의 제재 집행망으로 메워야 한다. 파병 급여와 무기대금의 지급기관·수취은행도 추적해 거래가 드러난 금융기관에는 자산동결과 거래 제한을 가할 필요가 있다.러시아산 장비의 반입 여부를 넘어 배치 부대와 훈련, 지휘통제체계 편입도 추적해야 한다.파병 외화와 러시아 기술이 북한의 핵·미사일 전력 강화로 이어질 경우, 추가 파병의 계산서는 한반도로 넘어올 수 있다는 우려가 나온 배경이다.권윤희 기자