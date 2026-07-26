美, 2주 만에 대이란 공습 중단… 방공 자산 부족 우려에 멈춘 듯

호르무즈 재개방 등 대화 가능성

제2전선 사우디·후티 보복전 격화

이미지 확대 미 중부사령부가 현지시간 지난 18일 이란에 대해 8일 연속 야간 공습을 실시했다고 소셜미디어 엑스(X)에 19일 발표했다. 2026.7.19.

미 중부사령부 엑스 캡쳐

세줄 요약 미국, 2주간 대이란 공습 잠정 중단

방공 자산 고갈 우려와 협상 신호

사우디·후티 보복전 격화로 긴장 지속

2026-07-27 14면

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미국이 지난 2주간 이어온 대이란 공습을 일시 중단하면서 중동 정세가 대화 국면으로 전환될지 주목된다. 다만 미국의 동맹인 사우디아라비아와 예멘의 친이란 세력 후티 반군 간 보복전이 격화하며 역내 군사적 긴장은 고조되고 있다.중동을 관할하는 미군 중부사령부는 지난 11일부터 13일 연속 엑스를 통해 이란 공습 사실을 공지해왔으나 24일(현지시간)엔 관련 소식을 전하지 않았다. 미 국방부(전쟁부) 소식통도 25일 CNN을 통해 “대이란 군사 작전이 잠정 중단됐다”고 전해 미국과 이란 간 물밑 대화가 오가는 것이 아니냐는 관측을 낳았다.미 정치전문매체 액시오스에 따르면 도널드 트럼프 대통령이 직접 군에 대이란 공습을 중단하라고 지시한 것으로 알려졌다. 매체는 트럼프 대통령의 지시가 오만 협상단이 호르무즈 해협 재개방을 논의하기 위해 이란에 도착한 지 수 시간 후에 내려졌다고 전했다.중동 내 방공 자산 부족 우려도 공습 중단의 주요 요인으로 작용한 것으로 보인다. 뉴욕타임스와 CNN은 참모진이 비공개회의에서 트럼프 대통령에게 전쟁이 확대될 경우 패트리엇 요격 미사일 등 군사 자산이 위험할 정도로 고갈될 수 있다는 우려를 전달했다고 보도했다.미·이란의 무력 충돌은 일단 소강상태에 접어들었으나, 사우디와 후티 반군 간 충돌은 오히려 확대되는 모양새다.로이터통신 등에 따르면 사우디가 주도하는 아랍 연합군은 이날 후티 반군의 점령지인 호데이다에서 후티 반군과 연계된 군사 목표물들을 타격했다. 연합군은 “후티 반군이 적대 행위를 지속하면 타협 없이 대응할 것”이라고 경고했다.이에 후티 반군도 즉각 반격에 나섰다. 야히야 샤리 후티 반군 대변인은 영상 성명을 통해 “탄도미사일과 드론을 이용해 사우디 국영 석유 기업 아람코가 운영하는 지잔과 얀부 내 시설을 타격했다”고 주장했다. 사우디 당국은 공식 입장을 밝히지 않았으나 지잔 일대에 ‘잠재적 위험’에 대한 경보를 발령했다가 해제했다.조희선 기자