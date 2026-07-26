젤렌스키 “러, 北병력 3만명 추가 파견 원해”

세줄 요약 러시아, 북한군 3만명 추가 파병 요청

보로네시 수용 준비와 미사일 배치 언급

북러 밀착, 아시아 안보 위협 지적

이미지 확대 UKRAINE RUSSIA CONFLICT 러시아의 공습을 받은 우크라이나 자포리자 지역 모습. EPA 연합뉴스

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볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 러시아가 북한으로부터 병력 3만명을 추가로 파견받기를 원하고 있다고 밝혔다.젤렌스키 대통령은 이날 엑스에 올린 저녁 연설에서 “러시아는 북한으로부터 3만명 추가 파병을 원한다”며 “6월부터 러시아 보로네시 지역에 이들을 수용하기 위한 준비가 진행되고 있다”고 밝혔다.그는 “북한이 추가 탄도미사일 발사대를 러시아에 배치하려고 준비하고 있다”며 “이것은 우크라이나에만 위협이 되는 것이 아니다”라고 말했다. 그러면서 “러시아는 북한이 어떻게 전쟁을 수행하는지 배우고 무기를 개량하며 실전 경험을 쌓는 것을 돕고 있다”며 “이 모든 것이 북한 미사일의 사정거리에 있는 아시아 각국에 위협이 된다”고 덧붙였다.이같은 발표는 앞서 최선희 북한 외무상이 지난 18일 러시아를 공식 방문하는 등 북러 밀착이 계속되는 가운데 나왔다. 앞서 북러는 2024년 6월 평양에서 진행된 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령 간 정상회담을 통해 동맹 조약을 체결했고, 이를 바탕으로 북한은 그해 10월 러시아 파병을 시작했다.북한은 지금까지 4차례에 걸쳐 전투병과 공병 등 약 2만명의 병력을 쿠르스크 지역에 보낸 것으로 추정된다.조희선 기자