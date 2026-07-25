“‘제거 1순위’ 트럼프 암살첩보” 긴급상황…전용기 바꿔탔다

나토서 전용기 바꿔탄 트럼프

“이란 암살위협 믿을만하다”

비밀경호국이 교체 탑승 권고

이스라엘 암살 첩보와는 별개

신형 전용기 보안 논란 재점화

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 월도프 아스토리아 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 만찬에서 연설하고 있다. 2026.7.24 워싱턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 19일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르로부터 기증받은 새로운 대통령 전용기를 공개했다. WhiteHouse X 캡처

이미지 확대 19일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르로부터 기증받은 새로운 대통령 전용기를 공개했다. WhiteHouse X 캡처

세줄 요약 이란 대리세력 암살 위협 첩보 입수

비밀경호국 권고로 전용기 교체 탑승

신형기 보안·통신 성능 논란 재점화

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도널드 트럼프 미국 대통령이 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 귀국길에 신형 대통령 전용기 대신 기존 에어포스원을 탄 것은 이란 대리세력이 자신과 탑승 항공기를 표적으로 삼을 수 있다는 위협 정보를 미국이 입수했기 때문인 것으로 전해졌다.24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 미국 비밀경호국이 해당 위협을 신빙성 있다고 판단해 트럼프 대통령에게 전용기 교체 탑승을 권고했다고 보도했다. 당시 미국이 이란에 대한 공습을 재개하면서 양국의 군사적 긴장도 다시 고조된 상태였다.트럼프 대통령은 지난 6일 카타르가 미국 정부에 제공한 보잉 747-8i 기반 신형 전용기를 타고 나토 정상회의가 열린 튀르키예 앙카라로 향했다. 그러나 8일 귀국길에는 기존 보잉 747-200 기반 VC-25A를 타고 영국 밀든홀 공군기지까지 이동한 뒤 현지에 대기 중이던 신형기로 갈아탔다. 정상회의 참석 때 이용한 신형기를 귀국길 첫 구간에서는 피한 이례적인 동선이었다.트럼프 대통령은 영국 주둔 미군 장병들에게 새 전용기를 보여주기 위해 신형기를 먼저 밀든홀로 보냈다고 설명했다. 그러나 NYT는 실제로는 이란 대리세력의 위협에 대응한 비밀경호국의 권고에 따른 조치였다고 전했다. 트럼프 대통령도 당시 자신이 이란의 암살 대상 명단 1순위라고 말했다.미국이 입수한 첩보에 카타르 제공 신형기가 별도의 공격 대상으로 특정된 것은 아니었다. 이란 대리세력이 트럼프 대통령과 그가 탄 항공기를 표적으로 삼을 수 있다는 내용이었다.이 정보는 이스라엘이 미국에 전달한 것으로 알려진 이란의 트럼프 대통령 암살 시도 첩보와는 별개였다. 위협의 세부 내용은 행정부 내 소수에게만 공유됐으며, 일부 당국자와 의회 주요 인사들은 구체적인 첩보를 보고받지 못한 것으로 전해졌다.비밀경호국의 교체 권고가 신형기의 방어능력 부족 때문이라고 확인된 것은 아니다. 다만 이번 조치로 신형기와 기존 에어포스원의 방어·통신 능력 차이를 둘러싼 논란도 다시 부상했다.신형기는 카타르가 제공한 보잉 747-8i를 약 10개월 만에 개조한 과도기 대통령 전용기 ‘VC-25B 브리지’다. 보잉이 2028년 인도를 목표로 제작 중인 정식 차세대 VC-25B가 들어오기 전까지 기존 VC-25A의 임무를 보완한다.NYT는 신형기가 기존 VC-25A와 같은 수준의 첨단 미사일 방어·대응체계를 모두 갖추지는 못했다고 전했다. 프랭크 켄들 전 미국 공군장관도 짧은 개조 기간을 고려하면 보안·통신·지원 기능 일부가 빠졌을 가능성을 제기했다.백악관은 신형기가 현재도 대통령 운항에 안전하며 최고 수준의 보안 절차가 적용됐다고 반박했다. 다만 추가 성능 보강을 위해 신형기를 약 한 달간 운항에서 제외하고 기존 전용기를 임시 투입할 계획이라고 밝혔다.NYT는 미국이 2020년 가셈 솔레이마니 이란 이슬람혁명수비대 쿠드스군 사령관을 제거한 이후 트럼프 대통령을 겨냥한 이란 연계 세력의 보복·암살 위협이 이어져 왔다고 전했다.권윤희 기자