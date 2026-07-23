“가려워서 계속 벅벅 긁었더니”…3년간 연고도 무용지물 ‘갈색 반점’의 정체

세줄 요약 모기 물림 뒤 3년간 반복된 손등 긁기

만성 단순 태선 진단, 갈색 갑옷형 반점

연고 무효, 냉동 치료로 각질층 제거

이미지 확대 손등을 3년 동안 긁은 결과 피부 각질화로 생긴 ‘단순 태선’. 소셜미디어(SNS) 캡처

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모기나 벌레에 물린 자리를 무심코 오래 긁다가는 피부가 갑옷처럼 두껍고 딱딱하게 변하는 질환에 걸릴 수 있다. 가려움을 참지 못해 3년 동안 한 부위만 집중적으로 자극하다가 결국 각질층이 굳어져 연고조차 스며들지 않게 된 한 대만 여성의 치료 사례가 전해졌다.대만 매체 TVBS는 손등을 3년 동안 끊임없이 긁은 결과 피부에 단단한 ‘갈색 갑옷’이 생긴 대만 핑둥현 거주 여성의 사례를 최근 보도했다.피부과를 찾은 이 여성은 손등에 짙은 갈색을 띤 돌출성 반점을 지니고 있었다. 환자는 이를 단순한 습진이나 곰팡이 감염으로 여겨 약을 복용하고 연고를 발라왔으나 치료 효과는 전혀 없었다.진료를 맡은 피부과 전문의 우렌친 원장은 해당 증상의 원인을 ‘만성 단순 태선’으로 진단했다. 흔히 ‘우피선’으로도 불리는 이 질환은 피부를 지속적으로 긁거나 자극할 때 발생한다.발병의 계기는 가벼운 모기 물림이었다. 환자는 모기에 물린 부위의 가려움을 참지 못하고 계속해서 손등을 긁었고, ‘가려워서 긁고, 긁어서 더 가려워지는’ 악순환에 빠졌다.피부는 자극이 반복되면 방어 기전을 가동한다. 그 결과 각질층이 과도하게 두꺼워지고 색소가 침착되면서 마치 갑옷 같은 단단한 반점이 형성됐다.우 원장은 “피부 장벽이 너무 두껍게 변해 연고를 발라도 성분이 피부 속으로 전혀 침투하지 못하는 상태”라고 설명했다.이처럼 두꺼워진 피부를 치료할 때는 스테로이드를 해당 부위에 직접 주사해 조직을 부드럽게 만드는 방식이 가장 빠르고 효과적이다. 하지만 환자가 주사 치료에 큰 거부감을 보이자 의료진은 극저온을 이용해 과도하게 자란 각질층을 단계적으로 제거하는 ‘냉동 치료’로 방향을 전환했다.현재 환자는 치료를 진행할 때마다 피부 상태가 20~30%씩 호전되고 있다. 의료진은 현재와 같은 경과가 유지된다면 약 3~4개월 뒤에는 질환을 완전히 치료할 수 있을 것으로 전망했다.김성은 기자