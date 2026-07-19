이란 직격에 미군 첫 사망… 전면전 우려

美, 희생에 대응할 군사작전 예고

이란, 걸프국 민간 시설 공격 지속

이미지 확대 성조기 덮인 관과 트럼프 가족 초상화 지난 16일(현지시간) 이란 테헤란 팔레스타인 광장에서 한 남성이 성조기가 덮인 관 위에 도널드 트럼프 미 대통령과 부인 멜라니아 여사, 딸 이방카, 아들 에릭 등의 초상화가 걸려 있는 형태의 반미 선전물 앞에 서 있다.

테헤란 EPA 연합뉴스

세줄 요약 이란 공습에 미군 2명 사망, 1명 실종

직접 타격 첫 사망, 전면전 우려 확산

트럼프 강경 대응 예고, 보복 공습 개시

2026-07-20 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란의 중동 미군기지 공습으로 미군 병사 2명이 사망하고 1명이 실종됐다. 지난 2월 말 개전 이래 이란군의 직접 타격으로 미군 사망자가 발생한 것은 이번이 처음이다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령이 미군의 실질적인 인명 피해를 전면전의 ‘레드라인’으로 천명한 바 있어 이번 사태가 확전의 도화선이 될지 이목이 쏠린다.미 중부사령부는 18일(현지시간) 엑스를 통해 “미 중부사령부와 동맹국 군대가 이란의 탄도미사일과 드론 공격을 방어하던 중 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망하고 1명은 실종됐다”고 발표했다.AP통신 등 외신을 종합하면 개전 초기인 지난 3월 이란의 쿠웨이트 기지 드론 공격으로 비전투 보급요원이 사망한 적은 있으나 이란군이 직접 발사한 화기에 미군 병사가 직격당해 사망한 것은 이번이 처음이다. 이란 전쟁 발발 직후 현재까지 숨진 미군은 총 16명으로 늘었다.트럼프 대통령은 뉴스네이션과의 전화 인터뷰에서 이번 미군 사망에 대해 “매우 슬픈 일”이라면서 “이번 전쟁의 핵심 목표는 이란이 절대로 핵무기를 보유하지 못하게 하는 것”이라고 밝혀 미군 희생에 대응한 강도 높은 군사작전을 예고했다.﻿이번 미군 사망을 계기로 더욱 강력한 대이란 군사작전을 요구하는 목소리가 트럼프 지지층을 중심으로 확산할 가능성도 제기된다. 앞서 트럼프는 지난 6월 참모들과의 회의에서 “이란 공습으로 미군 장병이 사망하는 상황이 발생해야만 현재의 휴전 체제를 파기하고 전면적인 폭격을 재개할 것”이라고 밝힌 바 있어 향후 미국의 대응 수위가 전면전 여부를 가를 분수령이 될 것이란 전망이 나온다.중부사령부는 미군 사망 직후 대규모 8차 공습을 개시했다. 이 과정에서 이란 에너지 물류 핵심 거점인 케슘섬은 최소 6발의 미사일 공격을 받은 것으로 알려졌다.대미 반격에 나선 이란은 연일 미군이 주둔한 걸프국가들의 민간 기반 시설을 공격하며 중동 정세를 더욱 불안하게 하고 있다. CNN은 이란혁명수비대가 요르단, 바레인 등 걸프 각국에 맞불 공격을 가했으며 특히 이틀 연속 쿠웨이트 발전소와 해수 담수화 시설 등 민간 인프라까지 드론으로 타격해 일부 설비 가동이 중단됐다고 보도했다. 특히 민간 인프라 공격 과정에서 민간인 피해 사례가 잇따르며 국제사회가 우려하고 있다. 자심 무함마드 알부다이위 걸프협력회의 사무총장은 “민간 기반 시설에 대한 공격은 전쟁범죄”라고 성토했다.이란은 대미 결사항전 의지를 재확인했다. 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자는 이날 국영 IRNA가 공개한 성명에서 “미국이라는 ‘대악마’가 종전 양해각서(MOU)를 반복적으로 위반한 것은 미국 대통령의 서명이 얼마나 무가치한지 드러낸 것”이라며 “미국이 전쟁을 부추겨 더 큰 대가와 불명예를 치르려 한다면 이란 국민과 저항 전선이 잊을 수 없는 교훈을 안길 것”이라고 경고했다.최재헌 기자