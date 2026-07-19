호르무즈 봉쇄 뒤 한국 유조선 15척 통과한 홍해도 막히나

후티 반군 휴전 붕괴, 홍해 원유 수송로도 흔들려

두 해협 모두 막히면 세계 석유·가스 25% 차단

이미지 확대 세계 해상 원유 수송량

이미지 확대 후티 반군이 예멘 사나에서 지난 2023년 정권 장악 기념 군사 퍼레이드를 열며 미사일을 전시하고 있다. 사나 로이터 연합뉴스

이미지 확대 후티 반군 지지자가 17일 예멘 사나에서 사우디아라비아에 대한 항의 시위 중 모형 미사일을 들고 있다. 수천 명의 후티 지지자들이 사우디의 군사 개입 확대 위협에 항의하는 시위를 벌였다. 사나 EPA 연합뉴스

세줄 요약 후티 반군, 사우디와 휴전 파기 및 홍해 봉쇄 위협

호르무즈 대체 수송로 홍해마저 불안, 세계 공급 차질 우려

한국 유조선 15척 홍해 통과, 원유 수송 경로 주시

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이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 미국 및 사우디아라비아와 맺은 휴전을 깨면서 호르무즈 해협의 대안인 홍해를 통한 원유 수출도 위기를 맞았다.이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 18일(현지시간) “이란과 ‘저항의 축’이 적에게 잊을 수 없는 교훈을 줄 것”이라며 ‘저항의 축’ 핵심 세력인 후티 반군의 공세를 시사했다.이란은 미국이 자국의 발전소 등 전력 기반 시설을 공격하면 홍해를 봉쇄하라고 후티 반군에 요청한 것으로 알려졌다.이란이 봉쇄한 호르무즈 해협과 후티 반군이 장악한 홍해의 바브 알 만데브 해협이 모두 폐쇄되면 전 세계 석유와 가스 공급량의 4분의 1이 차단된다고 알자지라 방송은 분석했다.홍해 바브 알 만데브 해협은 해상 원유 수송의 약 10%를 차지하는데 후티 반군은 지난해 5월 미국과 휴전에 합의하고 홍해 일대에 대한 미사일과 드론 공격을 중단했다.그동안 후티 반군은 2023년 팔레스타인 무장정파 하마스에 대한 이스라엘의 공격을 비난하며 홍해를 지나는 상선을 공격했다.2월 말 이란 전쟁 발발 이후 후티 반군은 미국이 아닌 이스라엘을 겨냥해 미사일과 드론을 발사하며 형식적으로만 참전했다.하지만 지난 13일 후티 반군이 사우디의 공항을 폭격하면서 2022년 사우디와 후티 반군 사이에 맺은 휴전 협정이 4년 만에 깨졌다.사우디가 암살된 이란 최고지도자 알리 하메네이 장례식에 참석한 후티 대표단을 겨냥해 먼저 예멘의 사나 공항을 폭격했고, 이에 후티 반군이 반격했다.후티 반군 지도자는 지난 16일 TV 연설을 통해 사우디를 맹렬히 비난하며 “공항은 공항으로, 항구는 항구로, 봉쇄는 봉쇄로 맞서야 한다”고 주장했다.후티 반군을 이끄는 압둘말리크 알후티는 사우디가 이란 전쟁 개입을 확대하면 원유 관련 시설이 표적이 될 것이라고 위협했다.호르무즈 해협이 봉쇄되었던 동안 중동 최대 산유국 사우디는 홍해 바브 알 만데브 해협을 이용해 원유를 수출했다.전쟁 전 하루 730말 배럴을 수출했던 사우디는 홍해를 통해 일 약 400만 배럴을 운송하면서 이란 전쟁 기간에도 전체 수출량을 하루 약 460만 배럴로 유지할 수 있었다.한국도 이란 전쟁 발발 이후 사우디 얀부항에서 원유를 싣고 홍해를 경유하는 방식으로 원유를 수송하고 있다. 한국 해양수산부는 19일 15번째 유조선이 홍해를 통과했다고 밝혔다.컨설팅 회사 캐피털이코노믹스는 “홍해 봉쇄는 이란 공격으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 가운데 발생할 가능성이 높다”며 “두 해협의 봉쇄가 장기간 이어지거나, 사우디의 송유관 또는 항만 시설에 상당한 피해가 발생할 경우 세계 경제가 불황에 빠질 수 있다”고 분석했다.윤창수 전문기자