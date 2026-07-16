하르그섬 접수할까, 핵시설 때릴까… 사냥감 고르는 트럼프

이란 전쟁 끝낼 ‘최후의 카드’는

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

세줄 요약 하르그섬 점령과 핵시설 타격 카드 검토

지상군 투입 시 사상자·중간선거 부담 확대

곡괭이산 벙커버스터 효과도 불확실

2026-07-17 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 끝낼 최후의 카드로 지상군 투입 작전을 보고받았다는 보도가 나왔다. 미군도 엄청난 인명 피해를 입을 수 있는 ‘지상군 카드’를 선택할 가능성에는 전망이 엇갈리지만, 트럼프로서는 5개월째 이어온 전쟁을 끝내고 싶다는 조바심이 크다는 분석이 나온다.15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미 중부사령부(CENTCOM) 사령관과 합참의장은 최근 백악관 상황실에서 열린 회의에서 트럼프 대통령에게 ‘대규모 이란 작전 계획’을 45분간 직접 브리핑했다. 이번 보고는 미군의 공습 범위가 호르무즈 해협 인근을 넘어 이란 서북부와 중서부 내륙 기지까지 전방위로 확대되는 가운데 이뤄졌다.군 수뇌부가 제시한 시나리오는 두 가지로 나뉜다. 이란의 최대 원유 수출 거점인 하르그섬에 지상군이 기습 상륙해 점령하는 방안과 핵개발이 진행되는 것으로 추측되는 중부 나탄즈 인근의 일명 ‘곡괭이산(Pickaxe Mountain)’ 핵시설을 벙커버스터로 집중 타격하는 방안이다.이 중 가장 유력하게 검토되는 방안은 하르그섬 점령이다. 국방부는 이를 위해 제82공수사단 신속대응군을 포함한 추가 지상군 1만명의 파병 준비를 마친 채 대통령의 최종 승인을 기다리는 것으로 알려졌다. 이 계획이 실현되면 이란 인근에 투입되는 미 지상군 전력만 1만 7000명이 넘는다.하지만 지상군 투입 시 사상자 발생으로 국내 여론이 악화되고 11월 중간선거에도 악영향을 미칠 수 있어 트럼프 대통령은 그동안 이를 주로 협상용 카드로 활용해 왔다. 백악관 관계자는 WSJ에 “트럼프 대통령이 다음 단계에 대한 최종 결정을 안 내렸으며, 여전히 이란과의 분쟁을 외교적으로 해결하는 것을 선호한다”고 전했다.벙커버스터 공격은 고농축 우라늄 폐기 등 이란 핵프로그램 관련 협상이 전혀 진척을 보지 못하는 가운데 거론되고 있다. 하지만 지난해 타격한 나탄즈 핵시설 등과 달리 산맥 깊숙한 곳에 건설돼 고도로 요새화된 곡괭이산 핵시설이 벙커버스터로 파괴될지는 미지수다. 최근 트럼프는 “우리는 곡괭이산을 제거할 것”이라며 “이란이 할 수 있는 일은 아무것도 없다”고 주장했다.한편 친이란 성향의 예멘 후티 반군이 소말리아 무장조직 알샤바브와 손잡고 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 봉쇄를 준비 중이라고 영국 텔레그래프가 보도했다. 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄와 맞물려 이 계획이 현실화되면 전 세계 물류·에너지의 양대 동맥이 동시에 마비되는 초유의 위기를 맞게 된다.최재헌 기자