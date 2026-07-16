英 스타머, 기립박수 속 총리 여정 마침표

최후 정례질의서 보수당과 덕담

“후임자에 아낌없는 지지 보낼 것”

이미지 확대 키어 스타머 영국 총리, AFP 연합뉴스

세줄 요약 지방선거 참패 뒤 사임 발표, 마지막 정례질의

여야 덕담 오가며 이례적 화기애애한 분위기

스타머, 감사 인사 뒤 기립박수 속 퇴장

2026-07-17 12면

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“제 정치 여정은 이제 끝났습니다. 후임에는 아낌없는 지지를 보낼 것입니다.”지방선거 참패 후 사임하기로 한 키어 스타머 영국 총리가 15일(현지시간) 마지막 총리 정례질의를 가졌다. 하원 회기 중 매주 수요일 정오에 열리는 총리 정례질의에서는 뜨거운 정치공방이 벌어지는 경우가 대부분이지만, 이날만큼은 덕담이 오가는 등 보기 드물게 화기애애한 장면이 연출됐다.평소 스타머에게 독설을 서슴지 않았던 케미 베이드녹 보수당 대표는 “총리와 이 자리서 수없이 충돌했지만, 한가지 경의를 표하고 싶다”며 지난해 백악관에서 박대당한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 런던으로 초청해 지지를 표했던 사건을 언급했다.리처드 타이스 영국개혁당 부대표는 스타머 총리 재임 기간 잉글랜드 국가대표팀이 최고 승률을 기록했다고 치켜세우기도 했다. 이에 스타머 총리가 “저의 재임 기간 국가대표팀이 29번 경기중 22번 승리했다”고 자화자찬하자 곳곳에서 웃음이 나왔다.마지막 순서에서 스타머 총리는 “이 연단에서 드리는 마지막 답변이 될 것”이라며 다소 감정이 북받친 목소리로 감사 인사를 전했다. 그는 “모든 총리는 언젠가 이 자리를 내줘야 할 날이 온다는 것을 알고 있다. 저에게도 그날이 왔다”며 동료 의원들과 가족에게 감사를 표했다. 이를 보며 일부 내각 인사들은 눈물을 보이기도 했다. 발언을 마치며 “굿바이”라고 인사하자 의원들은 모두 일어나 큰 환호와 박수를 보냈다. 동료 의원들의 박수는 린지 호일 하원의장이 장내를 정리할 때까지 계속됐다.스타머 총리는 앞서 지방선거 참패 후 지난달말 결국 사임을 발표했다. 다만 그는 지역구 하원의원직은 유지하기로 했다.조희선 기자