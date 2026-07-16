“한국 어서와” 트럼프, 진짜로 원하는 게 뭐야? 조선시스템 미국에 심나 [권윤희의 월드뷰]

韓 조선업에 원하는 건?

군함보다 ‘생산 시스템’

[월드뷰 3줄 요약]

● 트럼프가 한국을 찾는 이유는 군함 설계기술이 아니라 미 해군의 생산 병목을 풀기 위해서다.

● 미국이 원하는 것은 한국산 군함보다 생산설계·공정관리·공급망 운영 등 한국 조선업의 ‘생산 시스템’이라는 분석에 무게가 실린다.

● 한국에는 기회가 열리지만, 생산체계 이전의 대가로 국내 물량과 기술 이익을 어떻게 확보할지가 협상의 핵심이 될 전망이다.

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 펜실베이니아주 육군전쟁대에서 열린 국방혁신서밋에서 미 해군력 증강을 위해 “한국 기업들을 살펴보게 될 것”이라며, 미국 밖에서 건조된 일부 선박을 구매할 수 있다는 취지의 발언을 내놨다. 사진은 인공지능 도구로 생성한 자료. 2026.7.16 서울신문

세줄 요약 트럼프, 한국 조선업을 생산시스템 관점에서 주목

미국, 군함 구매보다 건조능력 확대와 병목 해소 추구

한국, 조달·MRO 기회 속 대가와 몫 확보 과제

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도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 펜실베이니아주 육군전쟁대에서 열린 국방혁신서밋에서 미 해군력 증강을 위해 “한국 기업들을 살펴보게 될 것”이라며, 미국 밖에서 건조된 일부 선박을 구매할 수 있다는 취지의 발언을 내놨다.트럼프 행정부가 한국 조선업의 역량을 공개적으로 거론한 것은 처음이 아니다. 트럼프 대통령은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 이재명 대통령에게 “미국 군함 10척을 신속히 건조할 수 있느냐”고 물었다.국내에서는 한국 조선소가 미 해군 함정을 직접 건조할 수 있다는 기대가 나온다. 그러나 미국이 원하는 것이 한국산 군함인지, 한국 조선업이 수십 년간 축적한 생산체계인지는 구분해서 봐야 한다.최근 트럼프 행정부의 산업정책과 한미 조선협력 구상을 보면 미국의 관심은 완성 함정보다 한국 조선업의 생산설계와 공정관리, 공급망 운영 역량으로 향하고 있다. 미국 내 조선소와 인력, 기자재 공급망을 키우는 데 한국의 생산 경험을 활용하려는 방향이 뚜렷하다.같은 설계도라도 어떤 공정으로 만드느냐에 따라 납기와 원가가 달라진다. 선체를 실제 건조작업에 맞게 나누는 생산설계부터 선행의장, 블록 분할과 병렬 건조, 기자재 적기 공급, 협력업체 인증, 공정률·품질 관리가 맞물려야 계획한 시점에 함정을 인도할 수 있다.한국 조선업은 선행의장과 메가블록 공법, 병렬 건조, 디지털 공정관리를 결합해 여러 척의 선박과 함정을 동시에 건조하는 역량을 축적했다.미국이 보완하려는 것도 설계 역량보다 같은 기간 더 많은 함정을 안정적으로 인도하는 생산능력이다. 미국이 주목하는 대상은 한국 조선소 자체보다 그 안에서 작동하는 생산설계와 현장 관리체계에 가깝다.한미가 3500억 달러 규모의 대미 투자 가운데 1500억 달러를 조선협력에 배정한 것도 같은 맥락이다.트럼프 대통령은 한국 기업과의 협력을 거론한 같은 연설에서 100억 달러 규모의 신규 방산 투자와 4000여개 일자리 창출계획을 발표하고, “펜실베이니아 노동자들이 미국의 선박과 잠수함을 만들 것”이라고 강조했다. 펜실베이니아는 대선과 의회 선거에서 승패를 가르는 대표적인 경합주다.부족한 건조 물량에는 동맹의 역량을 활용하되 조선소와 일자리는 미국에 남기겠다는 구상이다. 해외 기업과의 협력을 제조업 부흥과 국내 정치의 성과로 연결할 수 있는 선택이기도 하다.한화 필리조선소는 이 구상의 시험대다. 한화는 현지 설비를 늘리고 기능인력을 양성하는 한편 미국 내 기자재 공급망 확대를 추진하고 있다. 생산능력을 늘리려면 도크뿐 아니라 생산설계와 현장관리, 협력업체 운영까지 함께 바꿔야 하기 때문이다.한화디펜스USA와 필리조선소는 미 해군 차세대 군수지원함(NGLS) 사업에서 설계 개선과 생산성 검토에 참여하며 미국 조달체계에 진입했다. 한화오션도 미 군사해상수송사령부(MSC) 소속 군수지원함의 MRO를 수행하며 미 해군 사업 실적을 쌓았다.두 사업이 한국식 생산체계를 미국으로 옮기는 직접적인 사례는 아니다. 다만 한국 기업이 설계와 생산성 검토, 함정 정비를 거쳐 미 해군 조달망의 문턱을 넘고 있다는 점에서는 의미가 있다.미국이 원하는 협력도 도면이나 특정 공법에 머물지 않는다. 생산설계와 공정관리, 협력업체 운영, 기능인력 교육 등 조선소를 실제로 돌리는 역량까지 협력 범위에 들어가고 있다.미 연방법이 군함과 주요 선체 구성품의 해외 건조를 제한하는 점도 한국 기업의 미국 현지 투자와 현지 건조에 힘을 싣는다.트럼프 대통령의 해외 선박 구매 발언과 미국 조선소 생산능력 확대 구상은 서로 충돌하지 않는다. 단기적으로는 해외에서 부족한 물량을 메우고, 중장기적으로는 한국 기업의 자본과 생산관리 역량을 활용해 미국 조선산업의 생산능력을 끌어올리려는 구상으로 읽힌다.한국 기업이 미국 조선소를 운영하고 미국 노동자가 배를 만들면 해군력 증강과 제조업 부흥, 일자리 창출을 한꺼번에 성과로 내세울 수 있다.미국은 해외 구매로 당장의 물량을 보완하면서 한국 기업의 투자와 생산 경험을 활용해 자국 조선소의 건조능력도 끌어올리려 한다. 시장 개방과 미국 내 산업기반 강화가 한 정책 안에서 함께 추진되는 구조다.현재까지 나온 신호만 보면 미국의 관심은 한국산 군함 몇 척보다 한국이 함정을 제때 반복 생산하는 방식에 더 가깝다. 한국에도 미 해군 조달과 MRO, 기자재 공급망에 들어갈 기회가 열린다. 다만 이 과정에서 한국 조선업에 실제로 남을 몫은 별도의 계산이 필요하다.권윤희 기자