“내 남편감 되려면 1.5억원 벌어야”…중매쟁이 경악한 ‘연봉 1700만원’ 여성의 최후

세줄 요약 연봉 1700만원 여성, 초고소득 남성만 요구

벵골 브라만 조건까지 붙인 배우자 고집

결혼정보업체, 현실성 부족 이유로 계약 해지

이미지 확대 결혼식에 쓰이는 신부 왕관. 기사 본문과는 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

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자신보다 9배나 높은 연봉의 남성을 배우자 조건으로 고집하던 인도의 한 여성이 결국 결혼정보업체로부터 계약 해지를 당한 사연이 알려져 주목받고 있다. 업체 대표는 일부 고객들이 욕심을 부리며 비현실적인 기준을 내세우면서도 정작 상대방의 눈에 비칠 자신의 모습은 전혀 고려하지 않는다고 꼬집었다.14일(현지시간) 인도 매체 힌두스탄타임스에 따르면 현지의 한 결혼정보업체를 운영하는 오엔드릴라 카푸르 대표는 최근 소셜미디어(SNS)에 올린 영상을 통해 한 여성 고객과의 계약 해지 일화를 공개해 화제를 모았다.해당 고객은 카스트 제도의 최상위층인 ‘브라만’ 계급 출신 28세 여성으로 연 소득은 110만 루피(약 1700만원) 수준이었다. 카푸르 대표에 따르면 이 여성의 어머니는 초기부터 중매 과정 전반에 깊이 관여했다.카푸르 대표는 “평범한 외모에 나이와 소득 수준이 비슷하고 집안 배경도 안정적인 남성들을 여러 차례 소개했지만 여성의 가족 측은 모두 거절했다”고 밝혔다. 당초 가족들이 내건 조건은 ‘교육을 받고 좋은 집안 출신에 괜찮은 직업을 가진 남성’이었다고 한다.그러나 막상 조건에 맞는 남성을 소개하면 거절당하기 일쑤였다. 의문을 품은 카푸르 대표는 결국 여성 측에게 원하는 남성의 구체적인 프로필을 보내달라고 요청했다.답변은 뜻밖이었다.여성 측이 요구한 남성의 조건은 연 소득 1000만 루피(약 1억 5500만원) 이상에 신분 역시 ‘벵골 브라만’ 계급이어야 한다는 것이었다. 현지에서 벵골 브라만은 지역 사회의 유서 깊은 명문가로 통한다.카푸르 대표가 왜 고소득이 필수 조건인지 묻자 여성은 “그저 그런 남성들에게 육체적으로 더 끌릴 뿐”이라고 답했다.계급에 대해선 어머니가 대화에 개입해 “아버지가 워낙 까다로워 반드시 벵골 브라만이어야 한다”고 주장했다.카푸르 대표는 특정 배우자 조건을 바라는 것 자체는 문제가 되지 않는다고 선을 그었다.진짜 문제는 그 조건에 부합하는 남성들 가운데 단 한 명도 이 여성과의 만남을 원하지 않았다는 점이다.카푸르 대표는 “우리도 최선을 다해 연락했지만 단 한 명의 남성도 관심을 보이지 않았고 결국 계약을 해지할 수밖에 없었다”고 설명했다.그는 영상 말미에 이러한 무리한 요구가 상대방에게 어떻게 보이는지 깨닫지 못하는 사람들이 있다고 꼬집었다.카푸르 대표는 “그 정도의 고소득을 올리는 남성들은 결코 눈치가 없지 않다”며 “상대방의 특권 의식이나 부모의 과도한 개입, 비현실적인 요구를 금방 알아채며 허영심을 멀리서도 꿰뚫어 본다”고 전했다.김성은 기자