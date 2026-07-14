“아르마니 독수리, 네가 왜 거기서 나와”…中 명문대 교표에 숨겨진 기막힌 비밀

세줄 요약 저장대 교표 독수리 상표 등록 화제

아르마니 유사성 추측과 연관성 논란

무단 사용·소비자 오인 방지 목적

이미지 확대 중국 명문 저장대학교의 독수리 모양 학교 엠블럼(왼쪽)과 이탈리아 명품 브랜드 아르마니 로고. 저장대·아르마니 홈페이지

중국 명문 저장대학교가 독수리 문양이 담긴 학교 교표를 상표로 등록해 현지에서 화제를 모으고 있다.

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13일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 저장성 항저우에 위치한 저장대가 교표에 들어가는 독수리 문양을 상표로 등록하면서 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에서만 4억 회가 넘는 조회수를 기록하며 화제로 떠올랐다.네티즌들이 이 사건에 주목하는 이유는 최근 중국에서 발생한 거액의 상표권 분쟁 때문이다. 얼마 전 중국의 밀크티 브랜드 ‘몰리티’는 프랑스 명품 브랜드 ‘루이비통’의 꽃잎 문양 상표를 침해했다는 이유로 1030만 위안(약 23억원)을 배상하라는 판결을 받았다.이 사례가 알려지면서 누리꾼들 사이에서는 저장대 역시 아르마니와의 잠재적 소송을 차단하기 위해 선제 대응에 나선 것이라는 추측이 나왔다.실제로 저장대 교표 한가운데에 자리한 독수리 문양은 아르마니의 상징인 독수리 로고와 닮았다.이 독수리 문양은 1920년대에 처음 학교 상징으로 채택됐으며 현재 사용 중인 교표는 1991년에 확정됐다. 독수리는 진취적인 도전과 탐구 정신을 상징한다. 종합대학인 저장대는 의학, 농학, 법학, 전자공학 등 다양한 학문 분야를 아우르는 만큼 여러 상품 분류에 걸쳐 해당 상표를 출원했다.하지만 저장성 대학 측을 대리하는 항저우헝후이상표사무소의 장이펑 컨설턴트는 아르마니와의 관련성에 선을 그었다.장 컨설턴트는 “이번 상표 등록은 누리꾼들이 언급하는 명품 브랜드와 전혀 무관하다”고 강조했다.그는 상표 등록을 추진한 진짜 이유에 대해 “일부 소규모 업체들이 학교의 독수리 도안을 기념품이나 제품에 무단으로 사용해 왔기 때문”이라고 설명했다.학교와 아무런 상관이 없는 제품에 도안이 쓰이면서 소비자들이 저장대 제품으로 오해하는 일을 막으려는 조치라는 것이다.보통 상표 출원부터 등록증 발급까지는 약 11개월이 걸린다. 장 컨설턴트는 “현재 일부 상표 등록증은 발급이 완료됐으며 나머지는 심사 절차를 밟고 있다”고 덧붙였다.김성은 기자