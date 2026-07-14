대국민 연설 예고한 트럼프...대이란 강경 모드 공식 선언하나

세줄 요약 대이란 해상봉쇄 재개와 통행세 시사

대국민 연설 예고로 중동 긴장 고조

호르무즈 해협 비용 전가 논란 확산

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 해상봉쇄를 재개하고 호르무즈 해협 통행세 부과를 시사한 데 이어 대국민 연설까지 예고하면서 중동 정세가 다시 악화될 것이란 우려가 커지고 있다.트럼프 대통령은 13일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “16일 오후 9시 대국민 연설을 하겠다”고 예고했다. 한국시간으로는 17일 오전 10시다. 대국민 연설의 주제 등에 대해서는 언급하지 않았으나 대이란 대응이 주된 내용일 가능성이 커 주목된다.앞서 트럼프 대통령은 이란에 대한 해상봉쇄를 복원한다고 밝히기도 했다. 대이란 해상봉쇄 해제는 호르무즈 해협 개방과 함께 종전 양해각서(MOU)의 핵심 조건이라 더 이상 MOU에 구속되지 않고 이란을 강도 높게 압박하겠다는 구상으로 보인다. 트럼프 대통령의 발표 이후 미 중부사령부는 대이란 봉쇄 조치가 미국 동부 시간으로 14일 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시)에 재개된다고 예고했다.특히 트럼프 대통령은 미국을 ‘호르무즈 해협의 수호자’로 지칭하면서 해협을 통행하는 선박에 대한 안전 제공 명목으로 모든 선적 화물에 대해 20%의 비율로 비용을 받겠다고 밝혀 파장이 일고 있다. 그간 이란의 통행세 부과를 비난하던 미국이 도리어 요금을 징수한다는 것이라 국제사회의 혼란이 상당할 것으로 예상된다.트럼프 대통령은 미국이 어떻게 안전한 통항을 보장할 것인지, 20%의 요율이 어떻게 산정되는 것인지 등에 대해서는 자세히 설명하지 않았다. 그의 예고대로 선적 화물의 20%를 부과한다면 이란이 호르무즈 해협 상선 통행에 부과했던 요금을 넘어설 수 있다는 관측이 나온다.일각에선 미군의 호르무즈 해협 방어에 투입되는 비용을 타국에 전가하려는 시도라는 분석도 제기된다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “(호르무즈 수호로) 큰돈을 받게 될 것이다. 다른 나라들은 아주 부유하고 그들은 우리 편이다. 우리가 공짜로 그런 일을 할 것으로 기대할 수는 없는 것”이라고 말했다.워싱턴 임주형 특파원