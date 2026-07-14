트럼프 “이란 봉쇄 재개…호르무즈 통과 선박은 20% 내라”

“이란 호르무즈 봉쇄 재개”

“통항 안전 대가로 선적 화물 20% 받을 것”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에서 연설하고 있다. 2026.7.4 워싱턴 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) ‘호르무즈 해협의 수호자’를 자처하며 ‘통행료’ 성격의 징수를 예고했다.

세줄 요약 호르무즈 해협 봉쇄 재개 선언

통과 선박 화물 20% 통행료 예고

해협 경비 비용 전가 방침 발표

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트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “호르무즈 해협은 이란이 있건 없건 개방돼 있다”면서 “우리는 이란 봉쇄를 재개했다”고 밝혔다.지난달 중순 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 해제했던 대이란 해상 봉쇄를 재개한다는 것이다.트럼프 대통령은 또한 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 다른 국가의 민간 선박에 대해 통행료를 받겠다고 밝혔다.그는 “미국은 지금부터 ‘호르무즈 해협의 수호자’로 불릴 것”이라며 “세계에서 가장 불안정한 이 지역의 안전과 보안을 제공하는 데 필요한 모든 비용에 대해 선적된 모든 화물의 20%를 보상받을 것”이라고 말했다.이어 “관련 절차와 구성은 즉시 시작될 것”이라고 덧붙였다.앞서 트럼프 대통령은 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서도 “우리는 그동안 무상으로 해협을 지켰지만, 이제부터는 해협을 지키고 그 대가로 엄청난 돈을 받을 것”이라고 말한 바 있다.이란은 휴전 기간 호르무즈 해협의 안전한 통항을 보장한 MOU 발효 뒤에도 해협을 지나는 상선에 대한 공격을 이어왔다. 이에 미군은 이란의 해상 공격 능력을 약화하기 위해 이란의 방공시스템과 해안 레이더 기지, 이란군 함정 등을 겨냥한 공습을 확대해왔다.이보희 기자