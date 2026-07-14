인내심 잃은 트럼프… 美, 호르무즈 넘어 이란 중서부까지 타격

트럼프, 암살 첩보에 직접 공격 지시

일주일 새 4차례… 이틀 연달아 교전

이란은 바레인 美기지에 보복 공습

혁명수비대 “전사들의 작전은 계속”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1천기의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있으며 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다. 사진은 인공지능 도구로 생성한 자료. 2026.7.11 서울신문

세줄 요약 미국, 일주일 새 네 차례 이란 공습 확대

호르무즈 해협 인근 넘어 중서부까지 타격

이란, 인명피해 주장하며 보복 작전 예고

2026-07-14 14면

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미국이 12일(현지시간) 대이란 공습을 단행하며 최근 일주일 사이에만 이란과 4차례 교전을 벌였다. 호르무즈 해협 인근을 중심으로 이뤄지던 미군 공습은 이란 중서부로 옮겨가며 공격 범위를 확대하는 모습이다.미군 중부사령부는 이날 엑스에 “미 동부시간으로 오후 5시(한국시간 13일 오전 6시)에 호르무즈 해협을 자유롭게 지나는 민간 선원과 상선을 공격하는 이란의 능력을 계속 약화시키기 위한 추가 공습을 개시했다”고 밝혔다. 이번 공격은 일주일 사이 네번째 공습이자 이틀 연속 이뤄진 것이었다.이란 국영 매체 보도를 종합하면 호르무즈 해협 관문인 이란 남부 최대 항구도시 반다르아바스 서부 외곽을 비롯해 게슘섬, 자스크 등에서 강력한 폭발음이 들렸고, 남부 부셰르주와 남서부 후제스탄주 여러 지역에서도 폭발이 발생했다. 이란 관영통신사 IRNA는 후제스탄에서 1명의 사망하고 4명이 부상당하는 인명피해가 발생했다고 주 고위관계자의 말을 인용해 보도했다.페르시아만 북쪽 끝에 위치한 후제스탄주는 호르무즈 해협에서 직선거리로 약 700㎞ 떨어진 지역이다. 그간 미국은 호르무즈 해협에 인접한 남부 지역 위주로 제한적인 타격을 가했는데, 공습 범위를 넓히며 이란에 대한 압박 수위를 높인 것으로 관측된다.중부사령부는 이번 공격도 ‘군통수권자’ 지시에 따른 것이라고 밝혀 도널드 트럼프 미 대통령의 직접 지시가 있었음을 시사했다. 트럼프 대통령이 자신에 대한 이란의 암살 모의 첩보와 종전 양해각서를 어긴 이슬람혁명수비대의 호르무즈 상선 공격 등으로 이란에 대한 인내심을 잃고 있다는 관측이 나온다.이란은 미국에 대한 보복 성과를 과시하며 추가적인 군사 작전을 예고했다. 혁명수비대는 이날 성명에서 “지난밤 선박 추적 시스템을 끄고 불법적인 항로로 운항하며 호르무즈 해협의 해상 안전을 위협하던 불법 선박 2척을 저지하기 위한 작전이 있었다”고 밝혔다. 이어 요르단 프린스 하산 공군기지와 바레인 미군기지 등을 공습했다고 주장하며 “전사들의 보복 작전은 계속되고 있다”고 강조했다. 이란의 보복 공격에 바레인 전역에는 미사일 경보 사이렌이 울렸고, 주민들에게 대피령이 내려졌다고 AP통신은 전했다.혁명수비대는 미군을 가리켜 ‘아동 살해범 미국 군대’라고 지칭하며 “이들이 야만적인 본성을 노골적으로 드러냈다”고도 했다. 중동전쟁 첫날인 2월 28일 미군 공습으로 미나브 지역 초등학교의 어린이와 교사 등 175명이 숨진 것을 겨냥한 것으로 해석된다.조희선 기자