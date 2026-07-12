중국, 美 ‘쇠젓가락’ 이어 ‘바다그물’로 우주발사 로켓 회수

중국, 세계 두번째 재활용 로켓 회수 성공

스페이스X 이어 2년만…“우주 독점 끝나”

이미지 확대 10일 중국 하이난에서 창정-10B 운반 로켓의 1단이 성공적으로 되돌아오고 있다. 하이난 AP 연합뉴스

이미지 확대 스타십의 1단 로켓 추진체인 슈퍼헤비가 ‘메카질라’가 설치된 발사대에 거치되는 모습. 2024.10.13. 스페이스X 엑스

중국과 미국에서 재사용 가능 로켓 추진체 회수에 모두 성공하면서 우주 개발 비용을 크게 절감할 수 있게 됐다.

상업용 위성 배치와 유인 달 탐사 계획을 모두 가속화할 것”이라며 “

우주 경쟁이 다시금 진정한 경쟁으로 변모했다”라고 전했다.

스페이스X가 2015년 발사한 팰컨9이 시작으로 최근 몇 년간 연간 100회 발사가 가능할 정도로 기술이 발전했다.

이미지 확대 10일 중국의 창정(롱마치)-10B 운반 로켓 1단이 그물 포획 시스템을 통해 성공적으로 회수되어 있다. 하이난 신화 연합뉴스

팰컨처럼 로켓이 발사 다리로 수직착륙해 회수하는 방식보다 ‘메카질라’의 쇠젓가락으로 로켓을 포획하는 방식은 연료 주입 후 빠른 재발사가 가능하다.

세줄 요약 중국, 창정-10B 1단 회수 성공

미국 스페이스X 이어 세계 두 번째 기록

해상 그물망·역추진 방식으로 포획

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중국이 미국 스페이스엑스(X)에 이어 세계 두번째로 재활용 로켓을 회수하는 데 성공해 미중 우주개발 전쟁의 역사를 새로 썼다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 11일(현지시간) 재사용할 수 있는 창정-10B 로켓의 첫 비행에서 추진체 일부인 1단을 회수했다고 보도했다.이로써 중국은 궤도급 로켓 추진체 회수에 성공한 세계 두 번째 국가가 됐다.일론 머스크가 창업한 스페이스X는 2024년 10월 초대형 발사탑 ‘메카질라’에 장착돼 일명 쇠젓가락으로 불리는 두 개의 강철 팔로 로켓을 잡아냈다.중국은 스페이스X가 개척한 ‘쇠젓가락’을 사용하는 방식 대신 보다 유연한 회수가 가능하도록 바다 위에 그물망을 설치하고 역추진하는 로켓을 받아냈다.대규모 위성 발사, 심우주 탐사, 유인 달착륙 등 거액이 드는 우주 사업이 좀 더 실현 가능해질 전망이다.특히 미국에 이어 중국이 2년 만에 로켓 회수 기술을 성공시키면서 우주 탐사에서 미국의 독점이 끝났다는 분석도 나온다.SCMP는 “중국의 기술 발전은 로켓 발사 비용을 낮추고재활용 로켓은이후 팰컨9은 수십 차례 회수 및 재사용에 성공하면서 로켓 발사 비용을 획기적으로 절감했다.쇠젓가락 방식은 로켓에 발사 다리를 부착하지 않아도 되므로 수t의 무게를 줄일 수 있어 화물을 더 많이 우주로 보낼 수 있는 장점이 있다.이에 비해 중국의 로켓 재사용 방식은 바다 위에 설치된 넓은 그물에 로켓을 받아내므로 쇠젓가락보다 착륙 정밀도가 떨어져도 회수가 가능하다.로켓에 부착되는 약 2~4t의 착륙 다리가 필요 없어 저지구 궤도 로켓의 탑재 능력을 16t으로 유지할 수 있다.또 해상에서 유연한 그물을 사용하므로 로켓의 구조적 손상이 최소화되고 보수 주기도 72시간으로 단축된다.게다가 광활한 바다에서 역추진하는 로켓을 회수하므로 비록 착륙 경로를 벗어나더라도 민간 건물에 위협이 되지 않는다.윤창수 전문기자