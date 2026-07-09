이틀째 ‘호르무즈 통제권’ 놓고 강공… 美·이란, 전면전은 경계

다시 시작된 보복 악순환

이미지 확대 미국이 이란을 상대로 강력한 공습을 개시. 이란 남부에 위치한 반다르아바스 하카니 항구 인근. 호르무즈 해협과 접한 지역이며, 이란에서 가장 큰 해군기지가 들어서 있다.

The Hormuz Letter X 캡처

세줄 요약 미국, 이란 상선 공격 대응 추가 공습

이란, 호르무즈 봉쇄 재선언·보복 타격

트럼프, 전면전 경계하며 협상 가능성 시사

2026-07-10 10면

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미국이 8일(현지시간) 이란의 상선 공격에 대한 대응으로 전날에 이어 다시 대이란 추가공습을 단행했다. 양측이 전면전을 개시할 가능성은 작지만, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 상시적으로 충돌하는 악순환이 반복되는 게 아니냐는 우려가 나온다.미 중부사령부는 이날 엑스에 군통수권자 지시로 이란을 추가 공습했다며 “이란 해안선을 따라 방공 시스템, 해안 감시 자산, 미사일·드론 저장고, 해군 자산, 군사 보급 기반시설 등 약 90개의 이란 군사 목표물을 타격했다”고 밝혔다. 전날 80여개 목표물을 타격한 데 이어 공습 범위를 확대한 것으로, 앞서 도널드 트럼프 미 대통령이 추가 공습을 예고한 뒤 단행됐다.이란 매체는 남부 요충지 반다르아바스와 시리크, 오만만 연안 전략 항구 차바하르에서 강력한 폭발음이 들렸다고 보도했다. 또 북동부 골레스탄주의 철도 교량도 미군의 공습을 받았다고 이란 IRIB국영방송이 전했다. 그간 미군은 이란 남부 지역을 주로 공격했는데, 공습 범위가 넓어진 게 아니냐는 관측이 나온다. 트럼프 대통령은 미군 공습 대상에 이란 원유 수출 핵심 거점인 하르그섬도 포함됐다고 밝혔다.이란 측은 미국의 재공습에 호르무즈 해협 봉쇄를 다시 선언하고 바레인과 쿠웨이트의 미군 목표물 85곳을 미사일과 드론으로 타격했다. 혁명수비대의 이번 공습은 바레인의 살만 항구, 미 제5함대 기지, 쿠웨이트의 알리 알 살렘 공군기지 시설 등을 목표로 삼았다. 이란의 카탐 알 안비야 중앙사령부는 성명을 통해 “침략자 미군에 대한 모든 지원 세력은 합법적인 공격 목표로 간주할 것”이라고 발표했다. 이란 국영방송은 호르무즈 해협 통제권을 포기하지 않겠다며 2배 더 많은 목표물을 반격해 되갚아줄 것이라고 주장했다.이번 공습은 트럼프 대통령이 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석을 위해 백악관을 떠나기 직전 이란의 공격 보고를 받고 격분해서 지시한 것으로 알려졌다. 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 하메네이 장례식 기간 동안 자신이 약속했던 일주일간의 협상 휴가 기간에 이란이 상선을 공격한 사실에 분노했다고 전했다.트럼프 대통령은 나토 정상회의에서 가진 기자회견에서 이란과의 전쟁이 “다시 시작될 것으로 생각하지 않는다”고 밝혀 이번 교전이 전면전으로 번질 가능성과는 거리를 뒀다. 또 전용기에서는 취재진에 “이란이 조금 전 전화를 걸어왔다. 이들은 합의를 간절히 원한다”며 양측 협상이 재개될 수 있음도 내비쳤다.윤창수 전문기자