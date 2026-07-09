미중 AI 경쟁 표적 된 앤트로픽, 중국 AI도 해외접근 차단

美中 AI 패권 경쟁 격화… ‘백도어 심기’ 까지

中 기업 미 앤트로픽사 클로드 코드 사용금지

하정우 전 수석 “강력한 AI 시간차 접근” 경고

이미지 확대 지난 2월 인도에서 열린 인공지능 영향 정상회의에서 나렌드라 모디(왼쪽) 총리가 참가자 모두 손을 잡자고 제안했으나 샘 올트먼(가운데) 오픈AI 최고경영자(CEO)와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 어색하게 손을 잡지 않고 있다. 뉴델리 AFP 연합뉴스

중국 산업정보화부가 운영하는 국가취약점데이터베이스(

CNNVD)는 8일 “앤트로픽이 개발한 ‘클로드 코드’에 사용자의 위치 및 신원과 같은 민감한 정보를 동의 없이 원격 서버로 전송할 수 있는 보안 취약점이 드러났다”고 밝혔다.

이터통신은 7일 중국 상무부 주도로

국가보안법에 따라 독점 AI 기술의 유출이나 도난을 범죄로 규정하는 것을 논의했다고 전했다.

이미지 확대 (서울=연합뉴스) 류효림 기자 = 최기영 앤트로픽 한국 대표가 17일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 앤트로픽 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.6.18

이미지 확대 (서울=연합뉴스) 류효림 기자 = 크리스 차우리 앤트로픽 인터내셔널 총괄(오른쪽)과 최기영 앤트로픽 한국 대표가 17일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 앤트로픽 기자간담회에서 질문에 답하고 있다. 2026.6.18

강력한 AI는 자국 먼저 쓰다가 시간 차를 두고 접근할 수 있도록 통제해 국력의 차이를 만드는 방향으로 갈 수 있다”면서 “프론티어급 AI 모델 개발로

자체 경쟁력을 키워 글로벌 AI 협력에서 주도권을 갖는 투트랙 전략이 필요하다”고 강조했다.

세줄 요약 중국, 클로드 코드 백도어 의혹 제기

알리바바, 위험 소프트웨어 지정·사용 금지

미중 AI 패권 경쟁 속 통제 강화

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중국이 미국 앤트로픽사가 개발한 인공지능(AI) 프로그래밍 도구인 ‘ 클로드 코드’에 개인 정보를 탈취할 수 있는 ‘백도어’가 심겨 있다고있다고 경고했다.이어 중국 기술기업 알리바바는 클로드 코드를 위험 소프트웨어 목록에 추가하고 10일부터 사내 직원들의 사용을 금지했다고 전했다.이런 앤트로픽 사용 금지 조치는 중국 당국이 알리바바, 틱톡을 운영하는 바이트댄스, 즈푸 등 AI 기업과 중국 AI 모델의 해외 접근 차단을 의논했다는 보도가 나온 가운데 이뤄졌다.지난해 딥시크의 등장 이후 중국 AI 모델은 저렴한 비용으로 많은 사용자를 확보해 해외 사용 금지 조치가 시행되면 AI 시장 전반에 큰 파급효과를 낳을 수 있다.지난 6월 미국 트럼프 행정부는 앤트로픽의 가장 진보한 AI 모델인 ‘미토스5’와 ‘페이블5’에서 안전장치를 우회하는 탈옥이 가능하다며 해외 사용을 금지했다가 약 3주 만에 해제한 바 있다.앤트로픽의 AI에 ‘백도어’가 숨겨져 있다는 의혹은 미국 온라인 커뮤니티 레딧을 통해 제기됐고, 실제 앤트로픽 직원은 ‘백도어’ 설치 사실을 인정했다.앤트로픽 직원은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “승인받지 않은 계정의 남용과 AI 학습 결과의 가중치를 무단으로 사용하는 ‘증류’를 막기 위한 것”이었다고 백도어 설치 목적을 공개했다.앤트로픽은 알리바바 등 중국 AI 업체들이 ‘증류’를 통해 자사 모델을 무단 활용했다고 고발했지만, 중국 측은 대규모 AI 모델의 가중치로 더 작은 모델을 학습시키는 것은 일반적 관행이란 입장이다.중국 공산당 기관지 인민일보는 “증류 기술은 전 세계 AI 업계의 표준 관행”이라며 왜 절도라고 규정해야 하는지 의문이라고 지적한 바 있다.이번 앤트로픽의 수출 금지 조치와 ‘백도어 심기’와 같은 윤리적 문제를 낳을 수 있는 행위는 미국과 중국 간의 치열한 AI 패권 경쟁 속에 벌어졌다.하정우 전 청와대 AI미래기획수석비서관은 “윤창수 전문기자