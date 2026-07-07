캐나다 잠수함 사업 한화오션 수주 불발...카니 총리 공식 발표

세줄 요약 TKMS 우선협상 대상자 최종 선정 발표

한화오션 탈락, 차순위 협상권은 유지

최대 60조원 규모 캐나다 잠수함 사업

이미지 확대 장보고 III Batch-2 잠수함. 한화오션 제공

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캐나다 차세대잠수함도입사업(CPSP)에서 한화오션이 고배를 마셨다.마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 최종 선정했다고 발표했다. 다만 카니 총리는 TKMS와의 협상이 결렬될 경우 차순위인 한화오션과 협상을 개시할 권리를 보유한다고 덧붙였다.CPSP는 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 대형 사업으로, 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달할 것으로 추산된다. 한국의 한화오션·HD현대중공업과 독일 TKMS가 결선 주자 격인 적격후보(숏리스트)에 올라 경쟁해왔다. 한국은 이번 수주전을 위해 잠수함으로 태평양을 직접 횡단해 현지에 파견하는 등 민군 합동 총력전을 펼쳤지만, 승기를 잡지 못했다.워싱턴 임주형 특파원