중국, 일본에 “쓰레기 뒤져 미사일 만든다” 맹비난

일본 방산업체, 폐에어컨서 희토류 추출

중국 “희토류 수출 규제는 재무장 견제”

이미지 확대 중국 내몽골 자치구 바오터우시 북쪽에 있는 희토류 정제 공장 전경. 바오터우 AFP 연합뉴스

이미지 확대 중국이 전략 광물인 희토류와 관련 기술의 수출을 한층 강화하는 명시적 조치를 내놨다.

연합뉴스

세줄 요약 중국, 일본의 폐가전 희토류 회수 전략 조롱

미쓰비시 전기, 폐에어컨서 희토류 추출 시작

희토류 수출 통제와 재무장 논란으로 갈등 심화

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세계 희토류 시장을 사실상 독점하며 ‘자원 무기’로 휘두르는 중국은 일본이 폐가전에서 희토류를 채굴하는 ‘도시 광산’ 전략을 추진하자 이를 조롱했다.지난달 말 중국 상무부의 수출 통제목록에 오른 일본 방산업체 미쓰비시 전기가 폐기된 가정용 에어컨에서 희토류 원소 추출을 시작한 사실이 지난 4일 알려졌다.이에 중국 관영언론 글로벌타임스는 6일 “미사일을 만들기 위해 쓰레기를 뒤지는 나라를 어떻게 웃음거리로만 볼 수 있겠는가”라고 지적했다.‘산업의 비타민’으로 불리는 희토류는 휴대전화 등 첨단 기술 제품부터 미사일 등 군수품 생산에 필수적인 광물로 중국이 독보적인 정제 기술을 보유하고 있다.일본은 지난해 11월 다카이치 사나에 총리가 대만 유사시 개입 가능성을 시사하면서 중일 관계가 급속히 악화한 뒤 중국으로부터 희토류 수출 제한과 같은 보복을 겪고 있다.중국 언론은 레이더, 미사일 등을 제작하는 미쓰비시 전기가 에어컨에서 추출한 희토류는 군사 확장의 원자재가 될 가능성이 높다고 비판했다.이어 폐에어컨 한 대에서 회수할 수 있는 희토류는 10여 그램에 지나지 않는다며 채굴해서 정제하는 비용이 더 많이 드는 비현실적 시도라고 강조했다.미쓰비시 전기 측은 희토류 채굴에 대해 “먼저 회수된 실외기에서 압축기를 제거하고 분해해 네오디뮴과 같은 희토류 원소가 포함된 자석을 추출하여 정제한다”면서 “에어컨에 들어간 희토류 원소의 약 35%를 재활용할 수 있다”고 밝혔다.지난달 중국에서 희토류 관련 제품을 반출하려 한 일본인 2명이 구금된 사실이 알려지면서 희토류를 둘러싼 양국 관계는 더욱 긴장 국면에 빠졌다.구금된 일본인 가운데 한 명은 일본 전기 기계 제조업체의 중국 자회사 직원으로 지난 5월 중국 다롄에서 체포됐다.글로벌타임스는 “에어컨에서 희토류를 추출하는 것을 농담으로 치부해서는 안 된다”면서 “중국의 희토류 수출 제한은 일본 우익 지도자의 자국 ‘재무장’ 시도를 견제하는 것”이라고 강조했다.한편 중국 과학원회보는 첨단 희토류의 핵심 특허가 미국이나 일본에 비해 뒤처지고 있다면서 희토류 시장 우위를 기술 분야에서도 확보해야 한다고 주장했다.윤창수 전문기자