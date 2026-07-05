테일러 스위프트 ‘세기의 결혼’… “자수성가한 미국 여왕 같아”

철통 보안 속 하객 1000여명 참석
매디슨 스퀘어가든서 백년가약
세계적인 팝스타 테일러 스위프트(36)와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(36)가 지난 3일(현지시간) 미국 뉴욕 한복판 매디슨 스퀘어 가든 경기장에서 ‘세기의 결혼식’을 올렸다. 미 언론은 이들의 결합을 영국 왕실에 비유하며, 2011년 윌리엄 왕세자의 결혼식 이후 세계적으로 가장 주목받은 행사라고 전했다.
스위프트가 그동안 8차례 이상 공연을 펼쳤던 매디슨 스퀘어 가든을 결혼식장으로 고른 건 보안 때문이다. 창문이 없는 실내 경기장 특성상 드론이나 파파라치의 접근을 차단할 수 있어서다. 또한 건물 5층까지 차량 통행로가 연결돼 있어 지지 하디드, 셀레나 고메즈, 휴 그랜트 등 1000여명의 톱스타 하객이 카메라를 피하기에 안성맞춤이었다.
특히 13세에 데뷔한 스위프트에게 매디슨 스퀘어 가든은 일터이자 추억의 공간이다. 그는 12세 때 뉴욕 닉스 농구 경기 중간에 열린 어린이 경연 대회에서 노래를 부른 적도 있다.
군사작전을 방불케 하는 철통 보안 속에 비공개로 치러진 이번 결혼식에서 주례는 두 사람의 친구인 배우 겸 코미디언 애덤 샌들러가 맡았다.
결혼식에서 두 사람은 크리스챤 디올의 예복을 입고 카르티에 장신구를 착용했으며, 크리스티앙 루부탱 구두를 신었다.
뉴욕타임스(NYT)는 미 건국 250주년에 열린 이번 결혼식을 “미국식 왕실은 세습은 거부하지만 미모, 재능, 노력으로 군중의 숭배를 받는다”며 스위프트를 자수성가한 ‘미국식 여왕’이라고 평가했다.
윤창수 전문기자
세줄 요약
- 스위프트·켈시, 뉴욕서 비공개 결혼식 진행
- 매디슨 스퀘어 가든 선택, 보안·차단 목적
- NYT, 스위프트를 자수성가한 미국식 여왕 평가
2026-07-06 14면
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