테일러 스위프트 ‘세기의 결혼’… “자수성가한 미국 여왕 같아”

철통 보안 속 하객 1000여명 참석

매디슨 스퀘어가든서 백년가약

이미지 확대 3일(현지시간) 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 가수 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시 결혼식 전광판 앞에서 사람들이 사진을 찍고 있다. 뉴욕 로이터 연합뉴스

세줄 요약 스위프트·켈시, 뉴욕서 비공개 결혼식 진행

매디슨 스퀘어 가든 선택, 보안·차단 목적

NYT, 스위프트를 자수성가한 미국식 여왕 평가

2026-07-06 14면

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세계적인 팝스타 테일러 스위프트(36)와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(36)가 지난 3일(현지시간) 미국 뉴욕 한복판 매디슨 스퀘어 가든 경기장에서 ‘세기의 결혼식’을 올렸다. 미 언론은 이들의 결합을 영국 왕실에 비유하며, 2011년 윌리엄 왕세자의 결혼식 이후 세계적으로 가장 주목받은 행사라고 전했다.스위프트가 그동안 8차례 이상 공연을 펼쳤던 매디슨 스퀘어 가든을 결혼식장으로 고른 건 보안 때문이다. 창문이 없는 실내 경기장 특성상 드론이나 파파라치의 접근을 차단할 수 있어서다. 또한 건물 5층까지 차량 통행로가 연결돼 있어 지지 하디드, 셀레나 고메즈, 휴 그랜트 등 1000여명의 톱스타 하객이 카메라를 피하기에 안성맞춤이었다.특히 13세에 데뷔한 스위프트에게 매디슨 스퀘어 가든은 일터이자 추억의 공간이다. 그는 12세 때 뉴욕 닉스 농구 경기 중간에 열린 어린이 경연 대회에서 노래를 부른 적도 있다.군사작전을 방불케 하는 철통 보안 속에 비공개로 치러진 이번 결혼식에서 주례는 두 사람의 친구인 배우 겸 코미디언 애덤 샌들러가 맡았다.결혼식에서 두 사람은 크리스챤 디올의 예복을 입고 카르티에 장신구를 착용했으며, 크리스티앙 루부탱 구두를 신었다.뉴욕타임스(NYT)는 미 건국 250주년에 열린 이번 결혼식을 “미국식 왕실은 세습은 거부하지만 미모, 재능, 노력으로 군중의 숭배를 받는다”며 스위프트를 자수성가한 ‘미국식 여왕’이라고 평가했다.윤창수 전문기자