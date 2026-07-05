“이란이 조문 못 받겠다고”…한국, 하메네이 장례 불참

한국, 대사급 조문 ‘성의 표시’

테헤란에 2천만명 운집 예상

이란, 각국 대사급 조문은 제한

중러는 고위급이 장례식 참석

이미지 확대 4일(현지시간) 이란 테헤란에서 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식이 열리고 있다. 아야톨라 하메네이는 미국·이스라엘과의 전쟁이 시작된 2월 28일 관저에서 이스라엘의 표적 공습을 받아 일가족과 함께 숨졌다. 이란은 전쟁 때문에 장례식을 열지 못하다가 지난달 미국과 휴전을 합의해 사망 126일 만에 거행할 수 있게 됐다. 2026.7.4 테헤란 로이터 연합뉴스

세줄 요약 이란, 하메네이 장례식 대사급 조문 제한

한국 테헤란 공관 조문 검토했으나 무산

여러 국가 현지 공관도 같은 이유로 불참

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이란이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식에 대사급 조문을 제한하면서 한국 측 조문도 성사되지 않은 것으로 확인됐다.5일 외교가에 따르면 정부는 테헤란 주재 한국대사관을 통한 조문을 검토해왔으나, 이란 측 결정에 따라 불참하게 된 것으로 전해졌다.외교부 관계자는 “이란 측이 장례식 수용 인원과 인파 관리 등 기술적 사정을 이유로 조문이 어렵다고 알려왔다”며 “우리 정부가 참석을 요청했다가 거절당한 것이 아니라, 이란 정부가 외교단 참석 여부를 검토한 끝에 방향을 정한 것”이라고 설명했다.정부는 호르무즈 해협 안쪽에 나무호를 비롯한 한국 선박이 남아 있는 만큼 이란과의 외교 채널을 유지할 필요가 있다고 보고 대사관 차원의 조문을 검토하며 성의를 표시한 것으로 알려졌다. 다만 이란이 대사급 현지 공관의 조문은 받지 않고 고위급 대표단 위주로 참석 대상을 조정하면서, 양측의 접점이 어긋난 것으로 풀이된다. 한미 관계 등 외교적 파장을 고려해 한국도 고위급 대표단 대신 대사관 차원으로 조문 수위를 조절하려 했다는 관측도 나온다.정부는 한국뿐 아니라 여러 국가의 현지 공관도 같은 이유로 조문이 무산된 것으로 파악하고 있다.이란 반관영 타스님통신은 지난 3일 최소 13개국이 장례식 참석을 철회했다고 보도했다. 통신은 일부 국가가 테헤란 주재 자국 외교관을 대신 참석시키려 했지만 이란 측이 이를 받아들이지 않았다고 전했다. 통신은 국가명을 공개하지 않은 채 동아시아 2개국과 동유럽 3개국, 아프리카 5개국, 아랍권 2개국이 초청을 받고도 참석하지 않았다고 주장했다. 이어 이들 국가가 미국 정부의 압박을 받아 참석을 철회했다고 주장했지만, 구체적인 근거는 제시하지 않았다.반면 중국은 허웨이 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장을 단장으로 한 대표단을 파견했고, 러시아에서는 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장이 장례식에 참석했다. 파키스탄과 사우디아라비아, 튀르키예도 정부 대표단을 보냈다.서방 주요국은 대부분 참석하지 않은 것으로 알려졌다. 앞서 이란 외무부는 미국과 이스라엘의 공습을 지지한 국가와 일부 유럽 국가 정부는 초청하지 않겠다고 밝힌 바 있다.아야톨라 하메네이는 미국·이스라엘과의 전쟁이 시작된 2월 28일 관저에서 이스라엘의 표적 공습을 받아 일가족과 함께 숨졌다.이란은 전쟁 때문에 장례식을 열지 못하다가 지난달 미국과 휴전을 합의해 사망 126일 만에 거행할 수 있게 됐다. 당국은 테헤란에서만 최대 2000만명의 조문객이 운집할 것으로 보고 있다. 장례 일정은 오는 9일까지 엿새 동안 이어질 예정이다.한편 장례식 일정은 미국이 건국 250주년을 맞는 독립기념일에 맞춰 도발적으로 설정됐다. 이란 당국은 날짜 선정의 의도를 공식적으로 인정하지 않았으나, 장례식에 모인 군중들은 “미국에 죽음을!”이라고 외치거나 “트럼프를 죽여라”라고 적힌 대형 깃발을 들고 있는 모습이 포착되기도 했다.권윤희 기자