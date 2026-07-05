“트럼프 죽여라” 반미 집회 이란 하메네이 장례식

테헤란 야외 광장에 수백만명 운집 통곡

트럼프, 장례식 “가짜 눈물”이라고 비판

이미지 확대 이란 주민들이 5일 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식장에 ‘트럼프를 죽여라’는 피켓을 들고 있다. 엑스 캡처

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자 장례식장은 “미국에 죽음을”이란 외침과 통곡이 넘쳐나는 거대한 반미 집회장으로 변모했다.

이란 국영방송은 5일 장례식장인

테헤란의 이맘 호메이니 모스크에 수백만 명이 운집해 눈물을 흘렸다고 전했다.

이미지 확대 5일 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자 장례식장인 테헤란의 이맘 호메이니 모스크에 수백만 명이 운집해 있다. 엑스 캡처

그는 이어 이스라엘 정권이 이란 과학자와 엘리트 등 지도부를 암살하는 범죄에 국제 사회가 침묵하고 있다고 성토했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 호메이니 장례식에서 통곡하는 군중을 보고 놀랐다며 “이란 사람들이 하메네이를 싫어한다고 생각했다”면서 “아마 가짜 눈물일 수 있다”고 액시오스와의 인터뷰에서 밝혔다.

그는 “한방으로 이란 지도부를 모두 보낼 수 있지만, 그러면 협상할 대상이 없으므로 일주일간 장례식 휴가를 주기로 했다”고 강조했다.

이미지 확대 5일 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 관 위에 생전에 그가 쓰던 터번이 놓여 있다. 지난 2월 28일 하메네이의 폭사 당시 사망한 딸, 사위, 며느리의 관과 함께 어린 손녀의 작은 관(노란 동그라미)도 함께 공개됐다. 테헤란 로이터 연합뉴스

이란 당국은 100개국 이상에서 조문단을 보내왔다고 공개한 가운데 장례 일정에 모두 3000만명이 참여할 것으로 전망했다.

드미트리 메드베데프 전 대통령, 허웨이 전국인민대표대회 부의장이 대표로 조문했으며

니자르 아미디 이라크 대통령, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리,

체브데트 일마즈 튀르키예 부통령 등이 장례식에 참석했다.

1989년 이란 초대 최고지도자인

루홀라 무사비 호메이니의 장례식에서 최소 8명이 압사한 만큼 이번에도 사상자 발생이 우려된다.

최고 36도의 폭염 속에 진행되는 야외 장례식에 주최 측은 모자와 삶은 달걀을 제공하고 물을 뿌려 사고 방지에 나섰다.

세줄 요약 테헤란 장례식, 반미 구호와 복수 외침 확산

하메네이 관·손녀 관 공개, 민심 자극

각국 조문단 참석, 폭염 속 안전 우려

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지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습에 사망한 하메네이의 장례식은 전날 추모식부터 시작해 오는 9일 그의 고향에 안장되는 것을 끝으로 일주일간 이어진다.이란은 국기로 감싼 하메네이의 관과 공습 당일 함께 폭사한 14개월 손녀의 작은 관을 같이 공개해 성난 민심을 자극했다. 조문 행렬은 “트럼프를 죽여라” “이스라엘에 신의 저주를 내려라”와 같은 피켓을 들고 복수를 외쳤다.마수드 페제시키안 이란 대통령도 “신성한 지도자들의 사상은 순교로 사라지는 것이 아니라 후세가 저항의 길을 걷도록 인도한다”면서 복수의 메시지를 전했다.아버지의 뒤를 이어 이란의 신임 최고지도자가 된 모즈타바 하메네이가 장례식에 등장할지 관심이 집중됐지만 보안 우려로 참석하지 않을 것으로 알려졌다.인도 ANI통신은 이란 최고지도자의 현지 대표를 인용해 “(모즈타바를) ‘죽음의 표적’이라고 한 이스라엘의 위협 때문에 장례식에 참석하지 않는다”고 보도했다.이날 열린 장례 기도에는 하메네이의 네 아들 가운데 차남 모즈타바를 제외한 모스타파, 마수드, 메이삼이 모두 참석해 오열했다.러시아와 중국에서는테헤란에 이어 하메네이의 관은 7일 종교 도시 곰과 이라크 등으로 이동하며 추모 행사를 가진 뒤 9일 시아파의 성지인 마슈하드에 안장된다.반정부 매체 이란 인터내셔널은 장례식 과정에서 기업에는 지원이, 개인에게는 참여가 강요됐다는 불만이 제기됐다고 지적했다.윤창수 전문기자