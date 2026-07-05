트럼프 “공산주의는 암” 반공 또 반공…장진호전 참전용사 소개

트럼프, 건국250주년 연설서 반공 메시지

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에서 연설하고 있다. 2026.7.4 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 6·25 전쟁 중 미군과 중국군이 정면충돌한 ‘장진호 전투’에 참여했던 패트릭 핀(왼쪽) 해병대 병장과 루디 미킨스(가운데) 일병이 4일(현지시간) 미국 워싱턴D.C 내셔널 몰에서 열린 건국 250주년 기념 행사에서 도널드 트럼프 대통령 연설 중 무대에 올라 있다. 2026.7.4 워싱턴 AFP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에서 연설하고 있다. 2026.7.4 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에서 연설하고 있다. 2026.7.4 워싱턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 4일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에 청중들이 모여 있다다. 2026.7.4 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념에서 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. 불꽃놀이 행사는 폭염과 악천후로 차질을 빚은 끝에 4일 자정부터 시작됐으며 85만발의 불꽃을 쏘아올리며 마무리됐다. 2026.7.5 워싱턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념에서 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. 불꽃놀이 행사는 폭염과 악천후로 차질을 빚은 끝에 4일 자정부터 시작됐으며 85만발의 불꽃을 쏘아올리며 마무리됐다. 2026.7.5 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념에서 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. 불꽃놀이 행사는 폭염과 악천후로 차질을 빚은 끝에 4일 자정부터 시작됐으며 85만발의 불꽃을 쏘아올리며 마무리됐다. 2026.7.5 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념에서 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. 불꽃놀이 행사는 폭염과 악천후로 차질을 빚은 끝에 4일 자정부터 시작됐으며 85만발의 불꽃을 쏘아올리며 마무리됐다. 2026.7.5 워싱턴 EPA 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념식에서 불꽃놀이를 관람하고 있다. 불꽃놀이 행사는 폭염과 악천후로 차질을 빚은 끝에 4일 자정부터 시작됐으며 85만발의 불꽃을 쏘아올리며 마무리됐다. 2026.7.5 워싱턴 AP 연합뉴스

세줄 요약 건국 250주년 연설서 강한 반공 메시지

장진호 전투 참전용사 소개로 역사 강조

SAVE법·중간선거 의식한 정파성 논란

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 건국 250주년 기념 연설에서 “미국은 결코 공산주의 국가가 되지 않을 것”이라며 반공 메시지를 내놨다. 연설에서는 한국전쟁 장진호 전투 참전용사를 소개하며 공산주의와 맞서 싸운 미국의 역사를 강조했다.트럼프 대통령은 4일(현지시간) 워싱턴DC 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념행사에서 “공산주의는 패배자이며 앞으로도 늘 그럴 것”이라며 “공산주의 체제는 미국 체제의 정반대이며 제대로 작동한 적이 없다”고 말했다.이어 “우리의 전사들은 세계 곳곳의 전장에서 공산주의와 싸웠다”며 “공산주의와의 전쟁에 참전했던 용사들에게 자랑스럽게 감사를 표한다”고 밝혔다.그러면서 6·25 전쟁 중 미군과 중국군이 정면충돌한 ‘장진호 전투’에 참여했던 패트릭 핀 해병대 병장과 루디 미킨스 일병을 소개했다.트럼프 대통령은 공산주의를 “암과 같은 존재”라고 규정하며 “빨리 잘라내야 한다. 우리는 우리나라에 공산주의자들을 결코 원하지 않는다”고 말했다. 이어 “그런 위협은 즉시, 그리고 시작되기 전에 막고 싶다”고 강조했다.트럼프 대통령의 언급은 미국이 두 차례의 세계대전과 이후 냉전 시기를 거치면서 자유민주주의 진영의 리더로 자리매김했다는 역사적 사실을 강조한 맥락인 동시에, 미국 국내 정치도 염두에 둔 것으로 해석될 여지가 있다.미국에선 최근 민주당 소속 조란 맘다니 뉴욕시장과 이른바 ‘맘다니 사단’의 약진을 계기로 민주적 방식을 통한 사회주의 구현을 추구하는 민주사회주의 세력이 확산하는 듯한 모습이다.집권 후반기 의회 지형을 결정할 11월 중간선거를 앞두고 자신의 반대 진영을 미국의 적인 ‘공산주의자’로 규정하고, 지지층의 결집을 호소하는 취지로 읽을 수 있다.트럼프 대통령은 연설 도중 “미국은 돌아왔다. 우리는 미국을 계속 위대하게 유지하기를 원한다”며 자신이 처리를 촉구해온 ‘SAVE법’도 거론했다.그는 “우리는 SAVE법을 통과시킴으로써 그렇게 할 것”이라고 말했다. SAVE법은 유권자의 시민권 증명과 신분 확인을 강화하고 우편투표를 원칙적으로 제한하는 내용을 담은 선거법 개정안으로, 트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 법안 처리를 거듭 촉구해 왔다.AP통신은 이번 연설에 대해 “애국주의적 호소와 당파적 정치를 뒤섞었다”며 “역대 대통령들이 국민 통합의 계기로 삼아온 독립기념일 연설에서 이례적으로 당파성을 드러냈다”고 평가했다.트럼프 대통령은 연설에서 미국의 군사력을 과시하는 발언도 내놨다.그는 “우리는 그것(군사력)을 사용했고 엄청난 성공을 거뒀다”며 “베네수엘라를 보라. 이란을 보라. 우리는 그것을 제거했다. 그들의 군대를 궤멸시켰다”고 주장했다.이 같은 발언은 이란 수도 테헤란에서 미·이란 전쟁 첫날 미군 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식이 열린 날, 베네수엘라에서는 강진으로 대규모 인명 피해가 발생한 시점에 나와 눈길을 끌었다.트럼프 대통령은 연설을 마무리하며 “250년이 넘는 세월 동안 세계에는 거대한 제국과 광대한 왕국, 강대한 국가, 무서운 폭군이 있었다. 그들은 나타났다가 사라졌다”며 “250년이 지난 지금도 미국 공화국은 여전히 우뚝 서 있으며 강건하다”고 강조했다.권윤희 기자